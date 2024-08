¿Mucho tiempo en el avión? Las prendas más cómodas para viajar durante muchas horas

Sin ninguna duda, la época de verano es una en las que más vuelos cogemos durante todo el año. Es más, si tenemos que planificar viajes de larga distancia, solemos agendarlos para estos meses de calor. Y si una cosa tenemos clara es que no es lo mismo viajar en un vuelo de 3 horas a Londres que en uno de 12 horas para ir a Los Ángeles. Por lo que, no solamente nos tenemos que preocupar por saber qué nos llevaremos en nuestra maleta de viaje, sino también de qué nos pondremos para nuestra estancia en el avión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos optar por la comodidad y los tejidos fluidos, así como agradables. También, es recomendable ir con una prenda de abrigo (como una sudadera o un cárdigan de punto) para no pasar frío cuando suben el aire acondicionado. Aunque parezca una tarea sencilla de completar, muchas veces no sabemos qué looksde aeropuerto ponernos para viajar en avión (pero, a la vez, ir monas y favorecidas). No obstante, las celebridades e influencers nos están mostrando sus opciones para mantener el estilo en términos de comodidad. Pero, como somos conscientes de que encontrar las prendas ideales para viajar no es la búsqueda más amena, nuestra redacción se ha encargado de fichar las prendas más cómodas para viajar durante muchas horas y que también puede servir para los que pasarán mucho tiempo dentro de un tren o coche en estas vacaciones de verano.

Una de las soluciones más fáciles y rápidas para quitarnos las comeduras de cabeza es optar por conjuntos de chándal. Tienes la opción de pantalones jogger largos y sudaderas o shorts de chándal y camiseta de manga corta en tejido de sudadera. En Zara podrás encontrar varias alternativas en distintos colores que combinarás con otros ítems. Asimismo, los dos piezas de punto que utilizas para ir a la playa también son una de las principales recomendaciones, puesto que son cómodos y fashionables para no perder el buen gusto. También, los conjuntos pijameros(que tan de moda están en estos momentos) están siendo uno de los favoritos por las editoras de moda y los puedes encontrar en varias marcas españolas. Y, en términos de calzados, tenemos varios, pero las que quieren evitar las zapatillas deportivas, siempre pueden optar por las cangrejeras bastante cubiertas para estar de lo más confortable.

Pantalón de chándal anchos, de Zara (20 euros)

Sudadera en azul de manga corta, de Zara (16 euros)

Shorts en azul, de Zara (16 euros)

Pantalón de punto de rayas, de Zara (23 euros)

Top de punto de rayas, de Zara (16 euros)

Camisa pijamera, de Mango (28 euros)

Shorts pijameros, de Mango (23 euros)

Sandalias cangrejeras, de Mango (50 euros)

Si estás a poco de viajar en avión varias horas, échale un vistazo a esta lista de prendas con las que estarás cómoda y favorecida fuera y dentro del transporte.