En una semana me voy a Menorca: estos son todos los imprescindibles que me llevaré en la maleta

Oficialmente, comienzan las vacaciones de verano y las amantes de las islas sabemos que una de las tareas obligatorias antes de coger el avión es ir de compras. Es cierto que si tenemos un fondo de armario cápsula y conformado de prendas básicas podemos irnos de viaje con los looks correctos y adecuados. Pero, como buenas editoras de moda, buscamos la excelencia cada vez que hacemos la maleta para no decepcionar con ningún estilismo merecedor de fotografiar en cada rincón. No cabe duda de que para muchas de nosotras no existe verano si no visitamos una de las islas bonitas de España. Sí, nos estamos refiriendo a Menorca, la isla paradisiaca favorita para descansar del estrés de la ciudad y relajarse mientras conoces las calas más de ensueño. No hace falta confirmar que cuando mencionamos esta isla de las Baleares se nos viene a la cabeza un sinfín de prendas de colores neutros, tejidos fresquitos como el lino o accesorios de macramé o rafia. Ahora, aunque tengamos claro que sí o sí debemos llevarnos vestidos de crochet o alpargatas en todas sus facetas, también aparece el famoso 'por si acaso' que engloba desde un sombrero de paja hasta las cangrejeras para visitar las calas repletas de rocas. Las tendencias de verano 2024 también se han hecho un hueco en nuestra maleta de viaje a Menorca que serán los claros protagonistas de todos nuestros looks veraniegos. Hablamos de las cangrejeras que ya llevan las influencers portuguesas, las faldas semitransparentes o con bordados o los conjuntos que facilitan los looks de playa. Lo que está claro es que esta lista de imprescindibles para viajar a Menorca también se puede extrapolar a otros viajes de costa o isleños.

Claramente, no pueden faltar los vestidos de lino o los de estilo ibicenco para viajar a Menorca, puesto que te facilitarán tanto los looks de día como de noche combinados con sandalias planas. También, los últimos desfiles de moda nos ha confirmado en su totalidad la importancia de tener en cuenta las faldas en todos sus cortes, tejidos y estampados. Sobre todo, para facilitar los conjuntos, debemos apostar por las faldas transparentes o las faldas largas en color blanco, que podrás hacer match con las blusas con bordados y detalles florales. Los bikinis y bañadores son las prendas más necesarias e imprescindibles para un viaje a Menorca. Las tendencias en baño han dictado sentencia y empezaremos a presumir de estampados llamativos y colores vivos, pero sin olvidarnos de los básicos y neutros. A esta nueva moda le añadimos los accesorios, uno de los detalles más importantes a tener en cuenta para elevar los looks de playa. Es por ello que es el momento ideal de hacerte con los capazos maxis de tus sueños o el típico sombrero que siempre vemos en las editoriales de moda y nunca nos atrevemos a comprar.

Cangrejeras, de Parfois (20 euros)

Sandalias planas, de Parfois (33 euros)

Bolso de macramé, de Zara (30 euros)

Falda semitransparente, de Zara (36 euros)

Falda de lino, de Zara (40 euros)

Vestido largo de lino, de Mango (80 euros)

Blusa con detalles florales, de Mango (40 euros)

Sombrero, de Mango (30 euros)

Capazo de playa, de Zara Home (30 euros)

Bikini bordado, de Zara Home (40 euros)

Bikini de estampado de rayas, de Robin Collection (75 euros)

Blusa troquelada, de Robin Collection (50 euros)

Pantalones troquelados, de Robin Collection (50 euros)

Vestido de tirantes con detalle flor, de The Villa Concept (160 euros)

Vestido ibicenco, de Laganini (149 euros)

Si pronto te vas de vacaciones a Menorca o alguna isla o destino con costa, aprópiate de algunas de estas prendas o accesorios para crear looks o conjuntos sin comeduras de cabeza (y con un acierto asegurado).