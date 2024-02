Nevalia y Scuffers se han aliado para viralizar la chaqueta de apreski más en tendencia y fashion

Todas las editoras de moda e influencers conocen lo que es Nevalia y muchos de ellos desean asistir al viaje. Pues bien, este año Ron Barceló se ha juntado con Scuffers, una de las marcas del momento de la Generación Z, para diseñar una prenda apreski que ya está en el armario de los creadores de contenido más prestigiosos. Y es que del 14 al 18 de febrero tendrá lugar el evento del año por parte de dichas marcas en la estación de Aramón Formigal-Panticosa, que se convertirá en el epicentro del apreski con la acogida de Nevalia. Estamos hablando de la chaqueta más moderna (y calentita) en blanco, decorada en la parte trasera con los nombres de los dos colaboradores en naranja fluorescente y la aplicación de parches personalizados en el pecho. Asimismo, las mangas añaden ese toque extra de personalidad y estilo único. Está elaborada en tejido de nylon y cuenta con un forro interior para mantener la temperatura mientras disfrutas de la nieve o del esquí. Y no solamente la pueden llevar los influencers (como Paula Gonu, Luces Loren o Anabel Pantoja), sino que todos nosotros tenemos la oportunidad de tenerla en nuestro vestidor, porque promete ser una de las piezas de moda de esta temporada y un must have para los días de borrasca. Solamente las chicas más rápidas van a poder hacerse con las 200 unidades limitadas que ya están disponibles en la tienda online de Ron Barceló por 110 euros.

Indiscutiblemente, la colaboración entre Scuffers y Nevalia va a marcar tendencia con la confección de la chaqueta apreski más fashion y cómoda del momento. Las dos marcas tienen varios puntos en común, como la misión de no solamente seguir las tendencias, sino que de también de crearlas. Asimismo, Scuffers también defiende el lema de amor por la diversidad y lo propio, mientras que Ron Barceló apuesta por la idea 'viveahorista', que significa convertir cada momento en un recuerdo para siempre. Nevalia es una de las experiencias más míticas del año, donde la moda y la diversión se fusionan. Este año, actores, actrices, influencers y streamers disfrutarán de cuatro días con multitudes de concursos organizados en los canales propios de Barceló y, como novedad, a través de la App se lanzarán diferentes retos en lo que hay que demostrar que se tienen muchas ganas de vivir esta oportunidad más top de la temporada invernal.

