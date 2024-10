Paula Echevarría ya ha estrenado el vestido de 'efecto tipazo' de su colección con Primark y solo cuesta 20 euros

Si el marrón es uno de los colores del otoño 2024, este vestido de 'efecto tipazo' de la nueva colección de Paula Echevarría para Primark es todo lo que necesitamos. Porque la actriz asturiana nos ha dejado fotografías de uno de los looks que escogió este fin de semana para irse de cena con amigos, y no puede ser más maravilloso: marrón, elegante y de efecto tipazo. ¿Lo mejor? Que solo cuesta 20 euros. El pasado 8 de octubre, la actriz nos regaló una de las mayores sorpresas que han facilitado nuestros looks de otoño en cuestión de segundos. Como en cada temporada, Paula Echevarría lanza su repertorio de prendas en colaboración con la marca irlandesa, en la que siempre encontramos tanto prendas de vestir como calzado o accesorios que corresponden a las tendencias del momento.

Es muy difícil no sentirse inspirada por el estilo de Paula Echevarría y desde que comenzó a lanzar sus colecciones con Primark, ha sido mucho más sencillo el tener su armario, y este vestido marrón de su nueva colección es todo lo que necesitamos para nuestras cenas de otoño, o de invierno. Un diseño marrón chocolate de 'efecto tipazo' por sus fruncidos, de la nueva colección de Paula Echevarría x Primark que no va a parar de agotarse desde este preciso momento. Un diseño disponible desde la talla XS hasta la XL que resulta perfecto para combinarlo con botas, botines e incluso tacones. Eso sí, la actriz lo ha combinado con unas sandalias de tacón de estampado de leopardo que no pueden volver a ser más tendencia este otoño 2024.

Vestido midi fruncidos de Primark (20 euros)

Vestido midi. Primark

En la fiesta de inauguración, donde oficialmente descubrimos esta noticia, pudimos ver los vestidos de fiestaperfectos para Navidad, los abrigos de efecto pelo que nunca fallan en la época de frío o los bolsos de ante que tan de moda están en la actualidad. Uno de los puntos fuertes que tiene esta colección es el precio asequible en relación con la alta calidad, por lo que se trata de una oportunidad estratégica a la par que adecuada para conformar un armario cápsula con el que podemos dar juego a nuestros estilamos de otoño e invierno.