Paula Echevarría tiene el look de aeropuerto más práctico del invierno (y el que mejor sienta tras horas de vuelo)

Paula Echevarría ha vuelto a demostrar que domina como nadie el airport style. La actriz regresaba a Madrid después de varias jornadas de rodaje en Gran Canaria y lo hacía con uno de esos looks que funcionan siempre cuando toca viajar: prendas negras, deportivas blancas y una bomber versátil que se ha convertido en el gran comodín del invierno.

Mientras compartía en sus Stories el típico momento de llegar al control —con su humor habitual—, Paula nos dejaba también un estilismo perfecto para afrontar horas de vuelo sin renunciar al estilo.

La bomber negra, la prenda que manda este invierno

El protagonista absoluto de su look es una bomber negra de corte clásico, una de las chaquetas que más se están llevando esta temporada. Las bombers han pasado de ser una prenda deportiva a convertirse en un básico urbano que combina con absolutamente todo: vaqueros, leggings, pantalones sastre y, por supuesto, conjuntos de viaje.

El look de aeropuerto. Instagram @pau_eche

Paula la lleva en una versión ligera, perfecta para aeropuertos, donde se necesita una capa cómoda que abrigue lo justo sin agobiar. Además, su color negro aporta ese toque elegante y práctico que ella domina tan bien.

Pantalón negro y deportivas blancas: el combo eterno para viajar

Debajo de la bomber, Paula Echevarría apuesta por pantalones negros rectos, un básico imprescindible cuando se busca un look cómodo pero pulido. Este tipo de pantalón estiliza, no aprieta y permite libertad de movimiento, por lo que es ideal para largas caminatas por las terminales.

El toque final llega con unas zapatillas blancas, otro imprescindible de Paula. Son perfectas para viajar porque amortiguan, combinan con todo y aportan ese contraste limpio que equilibra el total black. Este combo —pantalón negro + deportivas blancas— es uno de los más repetidos por celebrities y modelos cuando viajan, y Paula confirma por qué: funciona en todos los cuerpos, todos los estilos y todas las edades.

El bolso Neverfull de Louis Vuitton, el favorito de Paula para volar

Si hay un accesorio que nunca falla en los looks de aeropuerto de la actriz es su bolso Neverfull de Louis Vuitton, uno de los modelos más icónicos de la maison francesa. Su capacidad, su estructura y su resistencia lo convierten en el bolso perfecto para viajar: cabe todo lo necesario sin perder forma.

Paula lo usa desde hace años y lo combina con todo tipo de looks. En este caso, aporta un toque clásico y atemporal al estilismo negro, creando un contraste muy elegante y reconocible en ella.

Maquillaje natural y actitud relajada

En sus Stories, Paula aparecía con su melena suelta y lisa, un maquillaje muy natural y ese punto de humor que la caracteriza: “vaya donde vaya…” escribía mientras bromeaba con la suerte en el control del aeropuerto. Este tipo de contenido refuerza lo que siempre consigue con sus looks: proponer estilismos reales, cómodos y replicables, alejados de artificios y pensados para la vida diaria.

Lo mejor del look es que es 100% fácil de copiar. Basta con tener tres básicos: una bomber negra, un pantalón en el mismo tono y unas deportivas blancas. El bolso puede ser un shopper grande o un tote estructurado si se busca ese efecto Paula. Un estilismo urbano, cómodo y funcional para volar sin complicaciones.