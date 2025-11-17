Rocío Osorno encuentra en Zara el conjunto de lentejuelas (y plumas) perfecto si no quieres llevar vestido en tus cenas de Navidad

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer. La influencer sevillana ha encontrado en Zara una de esas joyas de temporada que prometen agotarse en días: un dos piezas de lentejuelas granate con detalle de plumas que se convierte en la alternativa más estilosa al clásico vestido navideño. Si eres de las que quieren brillar en las cenas de empresa, eventos familiares y fiestas de diciembre, pero buscas algo diferente, este conjunto puede ser la respuesta.

La creadora de contenido lo ha mostrado en uno de sus últimos Stories, adelantando que viene un Reels cargado de novedades. Y sí, entre ellas está este look festivo que resume todas las tendencias del momento: brillo, textura, color vino y cortes cómodos.

Un top granate de lentejuelas con bajo de plumas

Rocío luce un top de lentejuelas granate con cuello redondo y manga sisa. La espalda incorpora un escote en pico muy favorecedor y el bajo del top está rematado con tecido efecto pelo, que aporta volumen, movimiento y un puntito de sofisticación. Esta mezcla de lentejuela + pluma está arrasando en las colecciones de Navidad y Zara lo ha interpretado de la manera más elegante posible.

Top lentejuelas. Zara

El top, que ya aparece como agotado en varias tallas, tiene un precio de 27,95 euros, lo que lo convierte en una de las piezas estrella de la temporada festiva y en una opción accesible para quienes buscan un look especial sin invertir demasiado.

Un pantalón barrel de lentejuelas que estiliza la figura

La segunda parte del conjunto es un pantalón barrel de lentejuelas, también en granate, con tiro alto y pernera amplia que se estrecha ligeramente hacia el tobillo. Este tipo de corte es uno de los que más estilizan en fiestas, porque alarga visualmente la figura y permite moverse con comodidad, incluso si la noche se alarga.

Pantalón lentejuelas. Zara

Su precio es de 39,95 euros, y forma junto al top un dos piezas coordinado con una estética muy sofisticada, pensado para brillar sin necesidad de llevar vestido. Además, el corte permite combinarlo tanto con sandalias metalizadas como con salones negros, dos opciones que Rocío suele dominar en sus looks festivos.

La alternativa perfecta al vestido de fiesta

La clave del éxito de este conjunto es que ofrece una alternativa elegante y diferente al típico vestido de Navidad. El dos piezas permite jugar con proporciones, combinar accesorios según la ocasión y crear looks más personalizados. El color granate, clásico de estas fechas, aporta profundidad y favorece muchísimo a todos los tonos de piel.

El look de Rocío Osorno. Instagram @rocioosorno

Rocío lo combina con melena suelta, maquillaje sofisticado y unos pendientes largos brillantes, un look que encaja en cenas, fiestas y eventos formales sin esfuerzo. Como suele ocurrir con todo lo que muestra Rocío Osorno de Zara, este conjunto tiene todas las papeletas para convertirse en el próximo sold out. Su precio, su diseño y su versatilidad lo posicionan como una de las grandes compras de la temporada.