Vaqueros y botas: así es como las francesas llevan esta combinación clásica en otoño

Esta claro que la elegancia de Francia poco se puede comparar, y menos cuando hablamos de moda. Llega el invierno y con ello el frío parisino, tiempo en el que las botas son el calzado perfecto y más en tendencia de las calles.

Existen miles de tipos de botas y multitud de formas para combinarlas, pero si hay algo claro y que nunca falla hablando de moda, es el tándem perfecto entre vaqueros y botas.

La mezcla perfecta entre casual y sofisticado

Dejando de lado los pantalones hiper anchos, como ya hemos hablado en anteriores artículos, las francesas se inclinan hacia los jeans de cortes más rectos o con bajos acampanados.

Este tipo de pantalones combinan a la perfección con botas de materiales que están a la última esta temporada como es el ante o la piel, esta opción como la mejor inversión para pedir estas navidades.

Combinación vaqueros y botas Zara

Unos vaqueros algo más ajustados pueden suavizarse con botines de tacón medio, mientras que los modelos más anchos se llevan mejor con zapatos planos o de tacón bajo.

Capas y accesorios que marcan la diferencia

Aunque la base del look sea sencilla y de lo más atemporal, el toque se lo puedes dar a base de accesorios o prendas de temporada.

Las francesas suelen añadir chaquetas oversize, gabardinas clásicas o jerséis finos para crear capas y texturas, jugando con proporciones y estilos.

Look gabardina Zara

Pequeños accesorios, como pañuelos o bolsos estructurados, completan el outfit sin sobrecargarlo, demostrando que el estilo muchas veces triunfa con un"menos es más".

Versiones del look según la ocasión

Vaqueros acampanados + botines de punta cuadrada: combina un aire retro con un toque vintage, ideal looks diarios más casuales.

combina un aire retro con un toque vintage, ideal looks diarios más casuales. Vaqueros de tiro alto + botas de piel: una opción elegante y cómoda, perfecta para el día a día en la ciudad.

una opción elegante y cómoda, perfecta para el día a día en la ciudad. Vaqueros rectos + botines de ante: crea un contraste moderno, pero que te salva de cualquier imprevisto.

El lema que nunca pasa de moda

La elegancia no depende de prendas temporales, sino de buen corte, proporciones equilibradas y una ejecución cuidada.

Las francesas nos recuerdan que incluso los conjuntos más simples pueden lucir únicos si se seleccionan con intención, y que la armonía entre prendas básicas y accesorios minimalistas es suficiente para destacar en cualquier ocasión.