Los planes con más estilo para hacer este 1 de noviembre (y el fin de semana) con amigas en Madrid

El 1 de noviembre no solo es festivo en Madrid, sino que en toda España se celebra el llamado Día de Todos los Santos. En esta festividad religiosa se honra a los difuntos y es tradicional visitar los cementerios para recordar a los seres queridos que han fallecido. Tengas puente o no de Todos los Santos, porque sí, hay españoles que hoy no trabajan, nosotras que vamos a trabajar hasta mañana, os proponemos los mejores planes para empezar noviembre en Madrid. El cambio de horario, sumado a la bajada de temperaturas y a la entrada de lluvias, nos muestra la cara menos amigable del otoño, haciendo que las ganas de salir de casa se escondan debajo de la manta del sofá, pero con estos planes, vamos a conseguir que salgas de casa.

¿Qué hacer este 1 de noviembre y el fin de semana en Madrid? Estos son los planes con más estilo que le puedes pedir al inicio de mes en la capital.

Un refugio con iglús en el cielo de Madrid

Si Mariah Carey se descongela esta noche, nosotras también, y que mejor que en el cielo de Madrid. Tras la reciente renovación de Pinzelada Lounge, uno de los espacios gastronómicos de referencia en la Milla de Oro, Bless Hotel Madrid presenta en Picos Pardos Sky Lounge su última novedad única en la capital: iglús para disfrutar del skyline madrileño durante el invierno, con un menú especial centrado en deliciosas raclettes y fondues que evoca el auténtico après ski de Aspen y revolucionará las noches en la capital hasta marzo de 2025. Una propuesta inédita en Madrid, y que solo existen dos espacios de iglús iguales en el mundo, en Londres y Nueva York, diseñada para quienes desean disfrutar de un ambiente exclusivo.

El brunch más royal de Madrid

Si estás buscando un plan especial para el fin de semana del puente de Todos los Santos, el restaurante Papagena, ubicado en el majestuoso Teatro Real, te ofrece una experiencia única, un brunch, de lo más “royal”, con vistas a la altura de la ocasión: el Palacio Real los domingos. Bajo la propuesta del reconocido chef Ramón Freixa, Papagena ha preparado un menú de brunch que potencia los sabores tradicionales de España con un toque sofisticado. Incluye una exquisita selección de platos que harán las delicias de los paladares más exigentes, desde las clásicas porras con jamón, una reinterpretación de nuestros sabores más auténticos, hasta el delicioso mille crepe de salmon. Para los amantes de lo salado, la quiche caprese y el roll club hojaldarado de roast beef no decepcionarán, mientras que los más golosos podrán disfrutar con el financier de café o el irresistible pain au chocolat.

¿Cuándo? Los domingos

¿A qué hora? De 12:00h a 16:30h

¿Dónde? Restaurante Papagena, Teatro Real, Madrid

La exposición de Lorenzo Caprile que ya tiene lista de espera

¡Y ya tiene lista de esperar para poder visitarla! Comisariada por Eloy Martínez de la Pera y José Luis Massó Guirao, abrió el 16 de octubre al público la muestra 'Caprile Lorenzo' en la Sala Canal de Isabel II (calle Santa Engracia, 125). Abierta al público hasta el próximo 30 de marzo, "la exposición parte de la premisa de separar al modista de la persona, para así entender su trayectoria y su obra desde el origen, desde la esencia, desde sus influencias y sus pasiones", detallan desde la organización. Entre esos vestidos de la exposición destacan el vestido rojo con el que doña Letizia deslumbró como invitada a la boda de Federico y Mary de Dinamarca, el vestido de novia de la infanta Cristina o el dos piezas con chaqueta goyesca y tejido capote que la infanta Elena lució en el enlace de Victoria de Suecia.

El Gordito, la cantina argentina que triunfa en Malasaña y en TikTok

En pleno corazón de Malasaña, en la calle La Palma 41, ha nacido una cantina para enamorar con la gastronomía tanto a locales como a viajeros llamada El Gordito. ¿Aún no lo has probado? Aquí la que escribe fue el fin de semana pasado, y aún sueño con su milanesa y sus pancakes. Y es que cuando entras en una cafetería argentina, y solo escuchas ese acento, buena señal es que la comida es muy buena. Y entre las delicias destacan especialmente el Sándwich de milanesa (12 €), el plato que mejor representa “casa” con milanesa de pollo al horno, coleslaw de manzana, alioli, pan brioche de papay. Además de sus pancakes que ya triunfan en TikTok.

Casto House, el nuevo Speciality coffee de moda en Madrid

Bajo el lema " Mucho bollo y poco drama", Casto acaba de abrir su primer local en el Barrio de Chueca. Un obrador con café de especialidad y producto artesano que promete ser el nuevo local de moda de Madrid. Casto acaba de abrir sus puertas en Madrid. Situado en pleno corazón de la capital - concretamente en la Calle Víctor Hugo 5 - este Bakery & Speciality Coffee dirigido por las creadoras de contenido Sareur y Sofia Bustín, se ha convertido en uno de los lugares más visitados desde que abrió sus puertas hace un par de semanas.