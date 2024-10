Los polos masculinos que puedes compartir con tu novio vuelven a ser tendencia esta temporada

Ahora no solamente robaremos (o tomaremos prestado) las sudaderas de nuestros novios, sino que también sus polos. O, incluso, ellos a nosotras. En los últimos días de la Semana de la Moda (tanto en pasarela como en los looksde invitada), hemos observado que los polos masculinos se volverán a llevar esta temporada, gracias a las últimas colecciones de Prada o Miu Miu. En la temporada pasada volvieron a los focos de la industria el estilo dosmilero junto con los vaqueros de tiro bajo o los polos al estilo colegial. Cuando hablamos de este tipo de prenda, nos estamos refiriendo a los diseños de estampados de rayas (de todas las tonalidades), mangas anchas, silueta oversize o con números o símbolos. Estos se llegaron a encajar tanto en una estética pija (con faldas de tablas, bailarinas o vaqueros pitillo) como en una más rompedora, haciendo match con zapatillas deportivas o jeans mega anchos. Asimismo, esta vez también se han incorporado los polos al más puro estilo old money que reflejan diseños limpios, clásicos o neutros. Hablamos de los modelos casuales que encontramos en cualquier marca de moda en las colorimetrías más básicas sin exceso de detalles que se pueden combinar con pantalones de pinza, americanas o vaqueros rectos. La verdad es que los polos masculinos son la prenda perfecta para dar un giro de 180 grados a tu fondo de armario, así como para ahorrar dinero junto con tu pareja.

Las celebridades e influencers nos están mostrando las últimas novedades de las marcas españolas low cost en polos masculinos (que ninguna pasa por desapercibida). Si todavía no te has sumado a esta tendencia y quieres empezar de la manera más sutil posible, deberás echar un vistazo a dos de los modelos más clásicos de Mango: uno de canalé en blanco con vivos en negro y otro de rayas marineras anchas en blanco y rojo. No obstante, si prefieres un toque más elegante a la par que sofisticado, Massimo Dutti tiene disponible el polo masculino de rayas súper finas en gris. De la misma manera, en Zara encontrarás tanto la versión más sencilla en marino (uno de los perfectos para este otoño e invierno) como la más rompedora en rayas marineras, también, en azul y verde. También, en Bershka darás con la propuesta al estilo más colegial por menos de 27 euros. En definitiva, si quieres incorporar una variedad de polos masculinos a tu fondo de armario, presta atención a esta selección de modelos.

Polo de colores en contraste, de Mango (23 euros)

Polo de rayas marineras, de Mango (rebajado a 20 euros)

Polo de rayas, de Massimo Dutti (60 euros)

Polo de rayas en oscuro, de Zara (23 euros)

Polo de lana, de Zara (40 euros)

Polo al estilo colegial, de Bershka (26 euros)

Ya tenemos una excusa más para adentrarnos en el armario de nuestro novio con la intención de tomar prestado sus polos favoritos.