La Reina Letizia se pone 'coquette' con camisa con lazada y pantalones de piel para una mañana de premios deportivos en el Palacio Real de El Pardo

Mañana de premios del deporte para la Reina Letizia, después de enamorarnos el pasado martes en Cádiz con su vestido español más primaveral y de 'efecto tipazo'. Pero ya de vuelta en Madrid, D​on Felipe y Doña Letizia entregan esta mañana de jueves los Premios Nacionales del Deporte 2022 que convoca anualmente el Consejo Superior de Deporte (CSD), con el fin de hacer expreso reconocimiento de las personas y entidades que, bien por su directa actividad o iniciativa personal, bien como partícipes en el desarrollo de la política deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad físico-deportiva. El CSD ha recibido más de 120 propuestas para la edición de los Premios Nacionales del Deporte de 2022, fallada por un jurado constituido por representantes del Comité Olímpico Español, del Comité Paralímpico Español, de federaciones y de competiciones deportivas, deportistas de alto nivel y representantes de la prensa deportiva y la industria del deporte, entre otros. Y para esta mañana de premios del deporte en el Palacio Real de El Pardo, en una mañana soleada en Madrid, la Reina Letizia ha optado por una camisa con lazada al cuello siguiendo la tendencia 'coquette', que ha combinado con pantalones de piel granates y zapatos de tacón bajo a juego.

Un estilismo de la Reina Letizia marcado por el estilo preppy con la camisa con maxi lazada que no falta en el armario de la royals. Las prendas y accesorios de tradición clásica y elegante, con reminiscencias college, entran con fuerza en escena, reviviendo los looks del Upper East Side en Gossip Girl o el vestuario de The talented Mr Ripley, y ahora es la Reina quien las luce en este estilismo en esta mañana de jueves en Madrd. Pero, la máxima distinción se obtiene con una blusa con lazada al cuello como ha hecho Letizia. Una blusa de Carolina Herrera que ha recuperado de su armario junto a los pantalones de Hugo Boss y los salones de Magrit. ¿Los pendientes? Los de forma de gota de P de Paola que se han convertido en sus favoritos en los últimos meses.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Último acto oficial de la Reina Letizia esta semana, mientras que al Rey lo volveremos a ver mañana en Barcelona, y el sábado en Sevilla para la final de la Copa del Rey, veremos si de nuevo junto a la Infanta Sofía.