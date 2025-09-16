El sencillo accesorio de pelo que Rosalía ha puesto de moda para convertir un look básico en uno memorable

A veces, la moda no necesita inventar nada nuevo para crear una tendencia arrolladora. Basta con rescatar del olvido un accesorio de toda la vida, un detalle simple que, de repente, vuelve a estar en boca de todos. Es el caso del lazo para el pelo, un complemento que ha regresado con una fuerza inusitada para demostrar que la sofisticación a menudo reside en los gestos más sencillos, adornando desde coletas altas hasta recogidos informales.

De hecho, para que un clásico resurja con tanto ímpetu, suele ser necesario un catalizador mediático. Y esta vez ha tenido nombre propio: Rosalía. La presencia de la cantante catalana en las gradas de la final del US Open, mientras seguía el partido de Carlos Alcaraz en Nueva York, no pasó desapercibida. El motivo no fue otro que un intenso lazo rojo que recogía su melena, un toque de color que acaparó todas las miradas y se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

En este sentido, lo que podría parecer una elección casual es en realidad la confirmación de un movimiento estético que gana terreno. La clave del éxito es la sencillez de su propuesta: un accesorio capaz de transformar por completo un estilismo básico en algo especial, aportando un aire romántico y coqueto sin esfuerzo.

Dónde encontrar el lazo de moda por menos de 10 euros

Por ello, tras la aparición de la artista, se ha desatado una auténtica fiebre por imitar su estilo, una tarea más sencilla de lo que parece. La gran ventaja de esta tendencia es su accesibilidad. Numerosas firmas de moda y complementos se han sumado rápidamente, ofreciendo alternativas para todos los gustos y presupuestos. Propuestas como la de Marcelo & Co, en terciopelo por 6 euros, o las versiones de Zara y la marca sostenible MissColetas, ambas por 5,95 euros, permiten replicar el look sin un gran desembolso.

Asimismo, para quienes buscan maximizar la compra, las opciones se multiplican. H&M ofrece un paquete de dos lazos de acabado satinado por 4,99 euros, mientras que Primark va un paso más allá con lotes de varios coleteros por apenas 4 euros. Esta democratización del accesorio demuestra que está al alcance de cualquiera que desee sumarse a la tendencia.

En definitiva, el gesto de Rosalía en Nueva York sirve para recordar una máxima fundamental en el mundo de la moda: la elegancia no entiende de precios. Un simple lazo rojo, un complemento atemporal y vistoso, ha demostrado tener el poder de convertirse en el objeto de deseo de la temporada, probando que no se necesitan estilismos complejos ni grandes inversiones para lograr un resultado memorable.