Rocío Osorno nos ha creado la necesidad de ir de compras a Zara para hacernos con el top más glamuroso (y súper corto) de la temporada

Rocío Osorno ya nos tiene acostumbradas a enseñarnos looks nocturnos de escándalo para llevarlos un sábado noche o durante los eventos más festivos del año. Después de enamorarnos con el vestido mini de lentejuelas o de terciopelo, la influencer ha presumido de tipazo con un top súper corto de manga larga, perfecto para ir glamurosa y sin pasar frío. Pues bien, la instagramer se ha pasado por Zara estos días para adelantarse a lo que en estos momentos está ocurriendo: todas sus seguidoras están agotando este top drapeado. Y Rocío Osorno no ha dudado en enseñarlo por sus Instagram Stories para que todas nosotras nos obsesionemos con él. Se puede lucir con diversas fórmulas, pero la insider lo ha combinado con jeans pitillo en negro y chocker y brazalete acabados en color oro. No cabe duda de que se trata de un look confiado con el que es imposible puede fallar, porque es básico y funcional.

Las influencers y celebrities españolas como Amelia Bono y Tamara Falcó también son conscientes de que los tops negros forman parte del armario cápsula para todas las estaciones del año. Y es que nos elevan un outfit sencillo en un momento y todavía más si consta de detalles destacables como los que lleva este de Zara. Pues bien, a simple vista parece una prenda muy sencilla, pero Rocío Osorno ha sabido elegir bien por el contraste de las telas y el nudo en el pecho, pues consigue estilizar más la figura. Por lo que este look de la insider tiene muchos puntos a favor para ser el favorito de todas las chicas que más saben de moda.

Rocío Osorno con top de Zara. @rocioosorno

Top corto con hombreras, de Zara (40 euros)

Top corto con hombreras. Zara

En definitiva, el total look en negro de top (súper corto) y jeans pitillo de Rocío Osorno es el perfecto para las chicas que desean vestir de fiesta de una manera sencilla, pero destacable por los detalles.