Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro, este invierno necesitamos una blazer gris para nuestros looks de oficina

Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro, el gris es junto al rojo el color de este invierno 2024 y lo acaba de demostrar con su último look en un desayuno informativo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "parcelar" las competencias de inmigración, tras el acuerdo entre Junts y el Gobierno, para que Cataluña comience a operar como nación, por lo que cree que la Unión Europea "debe tomar cartas en el asunto". Abrigos grises, pantalones vaqueros de color gris y, por supuesto, jerséis grises se dibujan ya no solo como básicos de fondo de armario a los que prestar atención, sino que se convierten en auténtica tendencia. Una tendencia a la que no se ha podido resistir Isabel Díaz Ayuso con esta blazer gris con chaleco blanco debajo.

Las expertas en moda de Instagram y Tik Tok se han convertido en grandes prescriptoras de estilo y muchos de los virales de cada temporada se deben precisamente a su peso en estas plataformas. Ya nos avisaron que el gris iba a ser gran tendencia, por eso Isabel Díaz Ayuso ya se ha apuntado con esta blazer y un estilismo de esos que ya son uniforme para ella. Porque la presidenta madrileña tiene claro que las americanas se llevan al trabajo con un chaleco debajo.

Ayuso protagoniza un Desayuno Madrid de Europa Press Eduardo Parra EUROPAPRESS

Un look que Isabel Díaz Ayuso ha combinado con unos pantalones negros de vestir dándole un toque más invernal.