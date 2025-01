Sara Carbonero se va de exposición con el complemento fetiche que comparte con la Infanta Elena

Sara Carbonero no solo ha aprovechado el fin de semana para un cambio de look, y volver al flequillo, si no también para irse de exposición de arte en Madrid. La exposición 'Jaume Plensa. Materia interior despliega' 15 esculturas del artista en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid que son espejos que invitan a reflexionar sobre la condición humana. Esta selección de obras abarca más de 30 años de trayectoria, desde principios de los años 90 hasta la actualidad. "El arte tiene que ser este catalizador que nos permita crear una seguridad en nosotros mismos y nos permita hablar de ideas, de vibraciones."

En el caso de Sara Carbonero, esa pieza es el sombrero. Solo hace falta observar su perfil de Instagram para corroborarlo. La periodista no duda en añadirlo a sus looks, ya sea en primavera, verano o invierno, para aportar ese toque chic que siempre es necesario hasta de noche. Porque aunque a priori pensemos que el sombrero en un complemento unido a los estilismos de día, Sara Carbonero nos ha demostrado como lucirlo con un look bohemio y casual. Y aunque muchas veces pensamos que es un complemento para el verano, ella no se lo quita en invierno como también hace la Infanta Elena.

Sara Carbonero. Instagram

Las calles de Milán y París están siendo testigos de una invasión de sombreros de ala ancha que bien podrían formar parte del disfraz de cowboy (o cowgirl) más literal. Muchas son las influencers y estilistas que se han plantado en plena semana de la moda combinando estos sombreros que parecen recién llegados del viejo Oeste con estilismos más o menos textuales. Aunque Sara Carbonero y la Infanta Elena los luce desde mucho antes que fueran tendencia.