Sara Carbonero empieza octubre con el vestido de punto más versátil (y bonito) del otoño

Empieza octubre y Sara Carbonero ya ha estrenado el primer vestido de punto con el que pasar el otoño entero. Porque no hay prenda más perfecta para esta época del año, que esta. Y si hay algo que tenemos claro es que Sara Carbonero es la reina de la botas cowboy todo el año, pero en otoño aún más. Porque las botas también son para el otoño. Y Sara Carbonero lo tiene claro. Si el otro día nos enamoraba con la cazadora de piel con flecos en blanco para irse de festival de mujeres, y ayer lo hacía con el look con vaqueros para irse de concierto feminista, hoy nos recuerda que los vestidos de punto en otoño se llevan con botas cowboy de la forma más boho. Y ni más ni menos que unas botas cowboy que nos han robado el corazón.

Y no sé si es culpa de tanto escribir de tendencias de otoño 2024, del calor que ha hecho este verano o de ver a Sara Carbonero con la nueva colección de Slow Love. Pero la bajada de temperaturas en Madrid y la lluvia que viene la próxima semana también ayudan a ello. Y aquí mientras escribo con mis uñas burdeos máxima tendencia, y ayer contaba los días que quedaban para Navidad para copiarle a Rocío Osorno un vestido de lentejuelas, hoy me he enamorado del vestido de punto más elegante del otoño que vamos a llevar con botas cowboy.

Sara Carbonero con vestido de punto. @saracarbonero

La funcionalidad, versatilidad y confort que ofrece un vestido de punto no se compara con ninguna otra prenda del armario, sobre todo durante los meses de frío. Capaz de poner de acuerdo a mujeres de diferentes edades y de solucionar todo tipo de estilismos, esta pieza atemporal se erige como un perfecto comodín para looks en clave sporty.