El vestido boho-chic de Sassa de Osma que será el más buscado este otoño 2025

El cambio de estación siempre trae consigo nuevas tendencias, y si hay una prenda que promete arrasar este otoño, esa es el vestido de flores de Sassa de Osma. La diseñadora y princesa consorte ha vuelto a marcar estilo con un look que reúne todo lo que las expertas en moda buscan para esta temporada: elegancia, aires boho-chic y el toque artesanal que enamora a las insiders.

La mujer de Christian de Hannover ha compartido en sus redes sociales una de las piezas más especiales de su armario para este otoño: un vestido largo de la firma Antik Batik, conocida por su estética bohemia y sus diseños únicos con sello artesanal. Si estabas buscando la prenda que definirá tus looks otoñales, este diseño es la inversión perfecta.

El diseño que conquista a las expertas

El vestido que luce Sassa de Osma pertenece a la última colección cápsula de Antik Batik en colaboración con la firma francesa Cabana, una alianza que ha dado como resultado auténticas joyas de edición limitada. El modelo elegido por Sassa, llamado Amantine, combina un tejido de algodón 100% con un estampado floral de inspiración botánica que recorre toda la prenda.

El vestido de Sassa de Osma. Instagram @sassadeo

De base color mostaza, la pieza está decorada con delicados bordados en tonos azules y rosas que le aportan un aire romántico y femenino. Además, incorpora detalles muy cuidados como el cuello subido con puntilla calada, la botonadura frontal y unas mangas abullonadas que añaden volumen sin perder ligereza. La cintura se ajusta con una lazada confeccionada en el mismo tejido, mientras que la falda evasé escalonada en largo midi aporta movimiento y favorece todo tipo de siluetas.

La firma bohemia que adoran las celebrities

La creadora de Antik Batik, Gabriella Cortese, ha consolidado la marca como referente entre las amantes de la estética boho-luxury. Kate Moss, Eugenia Martínez de Irujo y ahora Sassa de Osma son solo algunas de las fieles seguidoras que encuentran en sus colecciones piezas versátiles, atemporales y cargadas de personalidad.

Vestido boho. Antik Batik

El vestido Amantine forma parte de una colección muy limitada, lo que lo convierte en una pieza de culto entre las expertas de moda. Además, el modelo refleja a la perfección el espíritu bohemio que vuelve con fuerza este otoño, combinando texturas naturales, estampados botánicos y tonos cálidos que invitan a renovar el fondo de armario.

Cómo lo combina Sassa de Osma

Para completar su look, Sassa apostó por dos básicos infalibles que no pueden faltar en la temporada: unas gafas de sol de pasta con animal print y verde inglés, junto con un bolso de hombro de piel de su propia marca, demostrando que sabe cómo equilibrar tendencias y atemporalidad.

Este vestido es, sin duda, una de las piezas más deseadas del otoño 2025. Su diseño artesanal, su estética boho-chic y su versatilidad lo convierten en una inversión inteligente para quienes quieren estar a la última. Y aunque pertenece a una colección cápsula, aún puede encontrarse en tiendas seleccionadas y en la web oficial de Antik Batik.