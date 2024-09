Paula Echevarría se ha ido de compras a Stradivarius a por los vaqueros de efecto tipazo para las mujeres de 47 años

¿Cómo llevar vaqueros en septiembre? Pues Paula Echevarría tiene la clave. Y es que la actriz asturiana está disfrutando de la vuelta a la rutina en Madrid y nos ha dejado este lookazo perfecto para el día a día con el que ella se ha ido de fitting para el desfile de Michael Costello en MBFW Madrid. Porque sí amigas, los vaqueros también son para el otoño y más para estos ´días más fresquitos de septiembre en Madrid. Y no solo es que Paula Echevarría haya llevado vaqueros de Starivarius, si no que los ha combinado con un chaleco cortito de nueva colección de Zara que además resalta el bronceado. Y no ha necesitado más para marcarse un estilismo perfecto para las chicas de septiembre.

Aunque cada otoño los pitillos tratan de recuperar su lugar entre las tendencias, y ciertas estéticas virales como el look indie sleaze los apoyan, lo cierto es que no logran desbancar a los vaqueros anchos. Y estos de Stardivarius que ha estrenado Paula Echevarría tienen todos los números para convertirse en todo un éxito. Como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y todo eso nos lo ha recordado con este look de vuelta a la ciudad.

D92 jeans straight wide, de Stradivarius (27,99 euros)

Vaqueros anchos. Stradivarius

Cómo llevar el chaleco sastre este otoño, la prenda de los 90 que vuelve a llevarse hoy. Con pantalones sastre, con vaqueros, con faldas midi o de formas inimaginables, así se combina el chaleco este 2024. Y Paula Echevarría lo sabe y ella lo ha combinado con un traje blanco que siempre es elegante. Eso sí, no hablamos de cualquier diseño, sino de su versión más clásica: tipo sastre, con botones delanteros y preferiblemente en tonos neutros como negros, gris, de raya diplomática o en color blanco.