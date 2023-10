Susanna Griso tiene el traje monocromático perfecto que enamorará a las mujeres de 50 años

Susanna Griso ha llevado un traje monocromático que obsesionará a las mujeres de 50 años (ya nos lo dejó ver hace pocos días Isabel Díaz Ayuso). Y es que, en la pasada noche, la periodista recibió el XXIII Premio Comunicación Manuel Alonso Vicedo en Sevilla en honor a su larga carrera profesional y fue inevitable no fijarse en su estilismo. Sencillo, versátil, pero que siempre funciona ante cualquier evento o cita de última hora. Se trata de un dos piezas en color marrón compuesto por una americana entallada y unos pantalones de pinzas de corte recto. Un truco que ha utilizado que favorece mucho nuestra silueta es el de utilizar tanto el top de lentejuelas como las sandalias de tacón en un tono nude. Y como los accesorios dicen mucho de nosotros, la presentadora de Espejo Público le ha dado el toque definitivo al look con joyas doradas, como la gargantilla y el brazalete. ¿Cómo no nos podría gustar?

Las celebridades e influencers +50 están pisando fuerte y nos están mostrando cómo se va a vestir en cada temporada. Si todavía no te has fijado en ninguna de ellas, debes conocerlas para inspirarte a la hora de vestir. Este dos piezas es un fondo de armario que debes tener tanto para ir a la oficina como para el streetwear y nunca nos falla. Porque ahora que están bajando las temperaturas es el momento indicado para desempolvar tu match combo (o hacerte con uno) y combinarlo tanto con prendas básicas imprescindibles para este otoño como con otras más originales y llamativas (ya nos están avisando las insiders portuguesas de ello). Y si tu objetivo es conseguir la misma estética que nos ha mostrado Susanna Griso, tienes a tu alcance muchas versiones del traje, pero este conjunto de H&M es el que te va a resolver tus dudas en un chasquido de dedos.

Susanna Griso con un total look marrón. Gtres

Americana de doble botonadura, de H&M (50 euros)

Americana de doble botonadura. H&M

Pantalón de traje, de H&M (38 euros)

Pantalón de traje. H&M

Si quieres captar todas las miradas con tu estilismo lo más rápido, sencillo y fácil es que te vistas con tu mejor traje y lo adaptes a tu personalidad. No lo decimos nosotros, sino la mismísima Susanna Griso (te aconsejamos que hagas caso de su pequeño consejo). ¿Te unes a su team?