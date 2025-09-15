Tana Rivera se va de fiesta en Marruecos con un lookazo como homenaje a su abuela Carmina Ordóñez

El pasado fin de semana, Marruecos se convirtió en escenario de una de las celebraciones más sonadas de septiembre, reuniendo a gran parte de la jet set sevillana. Entre los asistentes, una de las protagonistas indiscutibles fue Tana Rivera,que volvió a demostrar su elegancia y buen gusto apostando por un estilismo cargado de simbolismo. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo acaparó todas las miradas al recrear uno de los looks más icónicos de su abuela, Carmina Ordóñez, con un diseño firmado por Nicolás Montenegro.

Un homenaje cargado de historia

La joven aristócrata escogió un vestido de archivo confeccionado en un tejido joya con mini paillettes en tonos rosas y destellos metálicos. El modelo, de corte halter y silueta recta, combinaba sensualidad y sofisticación gracias a su espalda descubierta y a un estampado floral bordado que aportaba frescura al conjunto. Una elección que iba mucho más allá de lo estético, ya que se trataba de un homenaje directo a Carmina Ordóñez, quien en los años 90 popularizó un estilismo muy similar durante sus veranos en Tánger.

Tana Rivera. Instagram @nicolas_montenegro

Carmina, auténtico icono de estilo de su generación, posó entonces con un vestido rosa y un llamativo turbante que quedó inmortalizado como una de las fotografías más recordadas de su biografía. Tana decidió traer de vuelta ese recuerdo en un entorno perfecto: Marruecos, país al que su abuela estuvo muy vinculada.

El sello de Nicolás Montenegro

No es la primera vez que Tana Rivera confía en el talento de Nicolás Montenegro, diseñador andaluz que se ha convertido en uno de los favoritos de la alta sociedad para bodas y celebraciones. En esta ocasión, el creador volvió a poner su sello en un diseño que une tradición y modernidad, reforzando la conexión emocional de la nieta de Carmina con sus raíces familiares.

De hecho, este vestido ya había sido lucido anteriormente en 2021 por la influencer Gala González, aunque ahora Tana le ha dado un nuevo significado al reinterpretarlo como homenaje a su abuela.

El toque final: un turbante artesanal

Si había un detalle que no podía faltar en este look, ese era el turbante. Para ello, Tana confió en Rocío Cambas, diseñadora y amiga cercana de Montenegro, que elaboró un tocado en tonos rosa empolvado y blanco, entrelazados con maestría para completar la inspiración. El resultado fue un estilismo de invitada redondo, con un aire nostálgico y a la vez actual, perfecto para la gran fiesta marroquí.

Tana Rivera e Inés Domecq. Instagram @nicolas_montenegro

Completó el look con sandalias de plataforma metalizadas y un clutch a juego, reforzando ese espíritu sofisticado que encaja tanto con su estilo personal como con la estética de los eventos más exclusivos.

La heredera del estilo

A sus 25 años, Tana Rivera no solo sigue los pasos de su familia en el mundo social, sino que está construyendo una imagen propia marcada por la coherencia y la elegancia. En cada aparición pública demuestra tener claro qué quiere transmitir, y en este caso lo hizo con un gesto cargado de significado: mantener vivo el legado de su abuela a través de la moda.

El fiestón de Marruecos reunió a apellidos tan reconocidos como Rivera, Martínez de Irujo o Domecq, pero sin duda fue Tana quien se convirtió en una de las invitadas más comentadas de la noche, demostrando que el estilo también se hereda.