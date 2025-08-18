El último accesorio de Zoë Kravitz es un viaje al pasado: lo vas a querer copiar

Zoë Kravitz, conocida figura del cine y la moda, ha regresado a la vida pública tras un periodo de discreción. Su reaparición tuvo lugar en el conocido programa estadounidense Late Night with Seth Meyers, donde acudió para promocionar su última película, "Bala perdida".

La elección de su atuendo para la ocasión ha captado una gran atención. La actriz presentó un conjunto sastre que combinaba un minichaleco negro de la firma Saint Laurent con pantalones de raya diplomática de tiro medio, ofreciendo una reinterpretación personal de la sastrería clásica.

El estilismo, caracterizado por una estudiada sencillez, destacaba por la incorporación de elementos que evocan la moda de principios de los años 2000. Este enfoque ha generado un diálogo visual entre el presente y la nostalgia de la primera década del milenio.

El detalle que marca la diferencia en su estilismo

La pieza central del conjunto era un collar de cordón, un accesorio muy visto en los años 2000 pero que en esta ocasión se elevaba a la categoría de joya de lujo, según Vogue. Se trataba del colgante Eclipse ovalado de Jessica McCormack, que incorpora un diamante de veinte quilates y que fue lucido como un "choker", anudado de forma precisa.

Además del colgante, Kravitz complementó su elección con otros elementos que reforzaron la narrativa estilística. Optó por unos delicados aros Gypset de diamantes, también de Jessica McCormack, integrándolos en un conjunto de pendientes en sus orejas. Esto añadió una capa de sofisticación al conjunto.

El estilismo se completó con un pañuelo anudado a modo de bandana en la cabeza y unas gafas de sol que recordaban directamente la estética de los videoclips de la cadena MTV de la época. Todos estos componentes juntos no solo potenciaron la energía del año 2000 del collar, sino que estructuraron una propuesta de estilo coherente.

La selección de estas piezas por parte de Kravitz no es casual, sino que subraya la vigencia de ciertas tendencias de joyería que regresan con fuerza. La reaparición de estos colgantes voluminosos y los accesorios con reminiscencias nostálgicas sugiere un retorno a lo retro en el ámbito de la moda.