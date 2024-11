Teresa Urquijo nos sorprende con su look más casual (y montañero) para una escapada romántica al Pirineo con Almeida

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo no están pasando el fin de semana en Madrid, si no que se han ido ha disfrutar con amigos de la naturaleza en el Pirineo de Aragón con unas idílicas fotografías que nos ha compartido el alcalde de Madrid en su cuenta de Instagram. Paisajes nevados, romanticismos, y looks de montaña. Porque lo importante de una escapada de este estilo, es ir cómodos y abrigados. En esta ocasión, el grupo ha optado por explorar el Ibón de Estanés, un lago situado muy cerca de la frontera con Francia. No es la primera vez que este enclave natural es el escenario elegido, ya que en 2023 visitaron el Parque Nacional de Ordesa, demostrando su pasión por el senderismo y los parajes naturales de España.

Acostumbradas a los looks más clásicos y pijos de Teresa Urquijo, esta vez se ha adaptado al entorno con un polar en verde, pantalones negros, guantes y botas de montaña. Porque lo importante es abrigarse por las bajas temperaturas e ir con calzado adecuado para este entorno, y estos maravillosos paisajes nevados que nos han dejado. Eso sí, no nos olvidamos del look de hace una semana de Teresa cuando la vimos disfrutar de una cita navideña solidaria en el Palacio Cibeles de Madrid en la Galería de Cristal con el rastrillo solidario Nuevo Futuro, donde también vimos a la Reina Sofía y a la Infanta Elena. Teresa ha optó el domingo pasado por un look versátil con vaqueros pitillo azules, camisa azul y las zapatillas favoritas de las pijas madrileñas. Un calzado que llamó la atención junto a su abrigo largo reversible en gris y naranja neón, un guiño moderno y arriesgado que rompió con los tonos mas neutros como las zapatillas y los calcetines.

Pero esta vez, Teresa Urquijo se ha olvidado de sus zapatillas favoritas por este calzado de montaña que no puede faltar en una escapada a los Pirineos como esta del matrimonio.