Si tienes una boda en octubre vas a querer copiarle a Amelia Bono este mono de 'efecto tipazo' de la firma española que ama Ayuso

De evento en evento, así está siendo septiembre en Madrid con la vuelta al trabajo para las celebrities e influencers desde el primer desfile de la Semana de la Moda, y aunque se hayan terminado los desfiles, el ritmo no para. Y si no que se lo digan a Amelia Bono, que después de asistir el lunes por la noche a la última fiesta relacionada con MBFW Madrid, ahora ha ido a la inauguración de la nueva tienda de Victoria, de Vicky Martín Berrocal, en Madrid. Y como no, lo ha hecho con un diseño de la firma. Eso sí, de momento no hemos visto que asistiera Isabel Díaz Ayuso, siendo una de sus etiquetas favoritas, como si hizo el sábado pasado a Ifema para ver el desfile de Lola Casademunt.

Lo que tenemos claro es que si este mes de octubre tienes una boda, y aún no tienes el look de invitada perfecta de otoño, vas a querer copiarle a Amelia Bono este mono violeta con escote bardot y fruncido en el abdomen, porque hace tipazo y estiliza al máximo. Una prenda de esas que puedes llevar a cualquier edad, y además hace que seas la mejor vestida del evento. Porque eso es lo que pasa siempre con la prendas que diseña Vicky Martín Berrocal, que son pensadas en todo tipo de mujeres, en realzar la figura femenina y en hacernos sentir bellas a la vez que elegantes y glamurosas.

Eso sí, de momento no lo hemos encontrado en la web de la marca porque entendemos que es un modelo de la nueva colección como los otros estilismos que hemos visto en Vicky o en su hija Alba Díaz, o las otras invitadas al evento. Por eso estamos deseando que la andaluza comparta fotografías en su perfil de Instagram para poder analizar todos los looks de esta noche tan especial en Madrid.