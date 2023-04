Nos vamos directas a Mango para copiarle a Anna Padilla el top de punto que amarás porque te solucionará todos los looks de primavera y cuesta menos de 30 euros

Anna Padilla brilló en la Feria de Abril con uno de los mejores looks de las principales influencers que se están viendo estos días en Sevilla, con el permiso de Violeta Mangriñán, que lució impresionante con un traje bordado de Mango, o Rocío Osorno, que ha sido en estos meses previos una decisiva fuente de inspiración de las combinaciones más sofisticadas que también nos podrían proclamar, sin ningún duda, la invitada perfecta a lo largo de la primavera 2023. Pero no todo iba a ser bailar flamenco estos días, al menos de lunes a viernes. Tras haber disfrutado del primer fin de semana de esta esperada cita que está llenando de color la capital hispalense, muchas creadoras de contenido volvían a la cruda realidad y regresaban a Madrid. A partir de ahora, harán alarde de su estilo inconfundible y mostrarán las principales nuevas tendencias desde la capital de nuestro país, pero antes parece que se han propuesto compartir con toda su audiencia, que no es poca, todo el material creado en la Feria de Abril. De hecho, ha sido Anna Padilla, y juraríamos que sin quererlo, la que nos ha descubierto en su cuenta de Instagram, donde supera los 800.000 seguidores, una prenda ideal que querremos incluir, sí o sí, en nuestros mejores looks primaverales. Nos referimos al top de punto más bonito, básico y en tendencia que se convertirá, sin duda, en una sensación en las redes sociales. Y eso no es todo, porque hemos encontrado en Mango un modelo muy parecido que nos hará ir directas a sus tiendas antes de que se agote. ¡Que lo hará!

No nos cabe duda de que Anna Padilla, la hija de Paz Padilla, se ha convertido en una de las principales referentes de estilo a nivel nacional, como pueden serlo también Sara Carbonero, que nos ha mostrado el cárdigan que más realza el bronceado y podrás llevar con pantalones de vestir o jeans, o Victoria Federica, que una vez más se ha convertido en una amazona montada a caballo para ser la jefaza de esta Feria de Abril 2023. Y después de que Anna Padilla combinara las dos tendencias más virales de esta temporada creando un look que no ha pasado desapercibido en las redes sociales y nos descubriera también las sandalias 'made in Spain' que son un sueño de una noche de verano y llevaría hasta Sophia Loren, la influencer y empresaria nos ha creado una nueva necesidad estilística. Hablamos de este top de punto que nos ha hecho ir directas a Mango porque te solucionará todos los looks de primavera y cuesta menos de 30 euros.

Anna Padilla con el top de punto más bonito de la nueva temporada. @annafpadilla

Top punto nudo, de Mango (29,99 euros)

Top de punto de Mango. Mango

Puede que la intención de Anna Padilla con el Instagram Stories que compartió frente a sus followes no fuera otra que enseñar el moño que se había hecho para la Feria de Abril. Pero es que el top de punto que mostraba en las imágenes ha hecho que nosotras también queramos uno idéntico. Y lo hemos encontrado, sin ir más lejos, en Mango por menos de 30 euros. ¡Bingo!