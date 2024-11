El traje joya de terciopelo de Belén Esteban para su cita con Pablo Motos es perfecto para las cenas de Navidad

Sí amigas, Mariah Carey ya se ha descongelado y nosotras también. Por eso ha sido ver el look de Belén Esteban en 'El Hormiguero' con Pablo Motos y darnos cuenta que es un estilismo maravilloso para las cenas de Navidad que tendremos en los próximos meses. Sabemos que aún quedan 54 días para las fiestas navideñas, pero este traje jota de terciopelo es pura inspiración. Pero si nos quedamos con algo de la visita de la 'princesa del pueblo' al programa de Antena 3 es con su mensaje a los políticos en referencia al terrible desastre que está viviendo Valencia por la DANA. "Llevo dos días viendo imágenes terroríficas y no voy a criticar ni a un partido ni a otro, solamente quiero pedir que las administraciones se pongan de acuerdo. Dejaros de echar la culpa unos a otros, no es momento. Primero vamos a buscar a los desaparecidos, que dejen enterrar a esos familiares, comida, agua, medicación... Dejad de pasaros la pelota. No es el momento. Es momento de ir allí, si no se puede ir por carretera se va en avión. Llevar agua, comida y medicación. No tienen nada".

Pero aunque tengamos todo el corazón roto, tenemos que seguir hablando de moda, que es lo que nos toca en esta sección, aunque cueste en estos momentos. Por eso, os decimos que el traje de Belén Esteban es toda la inspiración que necesitamos para Navidad. De terciopelo con incrustaciones joya, y de lo más elegante. El terciopelo ha sido durante siglos uno de los tejidos más asociados al lujo y la elegancia. Su suavidad, brillo y textura rica lo han convertido en un material muy apreciado en la industria de la moda, tanto en la alta costura como en el prêt-à-porter. El clásico terciopelo en tonos oscuros, como el negro, burdeos o esmeralda, sigue siendo un favorito en la moda, pero en 2025 se están explorando nuevas paletas de color.

El look de Belén Esteban. @belenestebanmenendez

El terciopelo es para Navidad

De Chanel a Balenciaga, pasando por Emporio Armani, Lanvin, Alberta Ferretti o Saint Laurent, el vestido y el traje de terciopelo renueva su reinado para los looks de fiesta esta temporada. Con el negro como color protagonista y siluetas muy diversas que favorecen a todo tipo de cuerpos, el vestido de terciopelo clásico, elegante y cómodo está de vuelta.