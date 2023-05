El vestido de 'efecto tipazo' definitivo lo tiene Amelia Bono y nosotras lo hemos encontrado rebajado para llevar con botas muy altas esta primavera

Amelia Bono se acaba de pasar el juego de la moda con el vestido de 'efecto tipazo' definitivo. Eso sí, aprovechando que en Madrid han bajado las temperaturas en picado de golpe, porque si no, no se podría haber puesto este vestido de manga larga y botas altas hace una semana. Pero nos parece un diseño ideal para celebrar San Isidro con ese toque tan de chulapa. Pero tenemos que decir que el look que nos ha dejado Amelia Bono ya se lo vimos hace unos meses en Toledo, antes de que arrancara la primavera, Un vestido largo de 'efecto tipazo' y las botas altas que no nos hemos quitado en todo el invierno. Porque aún no es momento de lucirlas esta semana tan fresca en Madrid y buena parte de España. Porque son cómodas, en tendencia y de lo más estilosas. Y más si las combinamos con un vestido de esos que realza la figura con diferentes fruncidos como ha hecho Amelia Bono. ¿Preparada para copiarle el look?

Porque tenemos claro que si los vestidos cortos de invierno están hechos para llevar con las botas más altas, como hemos visto durante toda esta temporada a Paula Echevarría, Sara Carbonero o Carmen Lomana, también los vestidos largos o midi en primavera vamos a seguir llevándolos con ese calzado. Por eso tenemos claro que el estilismo de Amelia Bono es toda la inspiración que necesitamos esta semana. Además, es un diseño de cuadros vichy que perfectamente podría pasar por un vestido de chulapa, además con fruncidos y de 'efecto tipazo'.

Vestido cuadros, de Isobel (357 euros)

Vestido cuadros. Isobell

Y lo que más nos gusta del vestido de, son los hombros abullonados y el bajo asimétrico que hace que aún luzcan más las botas altas. Está claro que para copiar a la hija de José Bono solo necesitamos recuperar un