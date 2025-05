"Las Berrocal": ni Kardashian ni cuento de hadas, sino una familia con historia, mucho amor y gran humor

Si alguien vio el tráiler de "Las Berrocal" y pensó en las Kardashian, no está solo. La referencia salta a la vista aunque "nosotras -como dice la propia Vicky Martín Berrocal- somos más auténticas". Pero basta con ver el primer capítulo para entender que aquí no hay copias ni aspiraciones hollywoodienses, sino una historia "más nuestra, más real, más emocional". Movistar Plus+ lanza este 20 de mayo una producción que sigue a Vicky Martín Berrocal, su hija Alba Díaz, su hermana Rocío y su madre Victoria, en un recorrido de cuatro capítulos que sorprende por su naturalidad, su pasado complejo y un sentido del humor tan afilado como andaluz.

Para la diseñadora, este reality es "un regalo, no me lo esperaba y aunque me daba un pelín de miedo sé que estoy acompañada de unas mujeres muy valientes que me hizo tirar para adelante como hemos hecho siempre. Esta es una familia de mujeres que se muestran sin filtro, con mucho amor y mucha verdad y eso se agradece".

Conflictos familiares

El punto de partida es claro: la apertura de una nueva tienda en la calle Velázquez, con la que Vicky regresa con fuerza al mundo de la moda. A partir de ahí, la serie avanza entre saltos al pasado, conflictos familiares sin dramatismo gratuito y momentos cotidianos que humanizan a todas sus protagonistas. Sí, hay moda, risas y alguna que otra lágrima, pero sobre todo hay verdad. No esperen glamour impostado. Aquí hay discusiones reales entre madre e hija por cajas mal colocadas en el escaparate, reproches velados y frases como la de Alba a su madre: "Si no te escuchase, no estaría hoy tan cuerda".

El formato encuentra uno de sus grandes logros en cómo presenta a Vicky. Quien solo la conociera como personaje del papel couché descubrirá a una mujer con recorrido: diseñadora admirada por Uma Thurman y Pedro Almodóvar, podcaster premiada con un Ondas, exmujer del torero Manuel Díaz 'El Cordobés' y madre que carga con su culpa, sin victimismo. Su evolución se convierte en el eje que permite entender su entorno y, sobre todo, su forma de vivir.

Pero si hay alguien que roba plano —y corazones— esa es Rocío, la hermana pequeña. Rocío es ese personaje inesperado que toda buena serie necesita. Natural, algo caótica, y con un pasado marcado por el abandono infantil, su sinceridad conmueve sin necesidad de dramatizar. "Es muy generosa", destaca la diseñadora.

Las Berrocal Google Google

Lo mismo ocurre con Alba, la influencer que se reivindica más allá del escaparate de Instagram. Sus momentos con Vicky muestran lo complicado de crecer con una madre exigente y mediática. El reality no la encumbra ni la crucifica: simplemente la muestra. "Mi mayor reto enfrentando a una evolución personal, que me ha pillado en tránsito", destaca la hija de Vicky y Manuel Díaz.

Mención aparte merece Victoria, la matriarca de 78 años que podría tener su propio show. Desde sus comentarios sin filtro hasta sus recuerdos de un marido infiel y doble vida (sí, bigamia incluida), Victoria representa a una generación que carga con mucho y se queja poco. "Mi madre suelta bombas cuando menos se lo espera", apunta Vicky. "Tendríamos que hacer diez temporadas para saber toda su verdad", apostilla.

Las Berrocal no es una copia de nada ni un espectáculo impostado. Es un retrato familiar sin artificios, con luces y sombras, que se ve de una sentada. Y aunque algunas frases puedan parecer de libreto, la verdad que se filtra entre confesiones, silencios y miradas lo compensa con creces.

Consejo final: véanlo sin prejuicios. Y prepárense para enamorarse de una familia que no necesita hombres ni etiquetas para brillar.