Estas son las portadas de las revistas del corazón: El drama de Vicky Martín Berrocal y la firme decisión de Mar Flores

Francisco Rivera y Lourdes Montes presentan a su tercer hijo, Nicolás, y lo hacen en la revista "¡Hola!"."'¡Ahora soy papuchi!", exclama emocionado el extorero quien asegura que "llevábamos buscándolo casi cinco años y ya habíamos tirado la toalla. Pero la vida te da estas sorpresas y un hijo es un regalo de Dios". Además, Fran Rivera desvela en exclusiva para la revista el verdadero motivo por el que no asistió a la despedida de los ruedos de su hermano Cayetano: "Me dolió", destaca.

El lector encontrará además todas las fotos no vistas de Shakira con sus hijos, Milan y Sasha, en su debut musical así como Sofía Palazuelo en Sevilla, con el mismo look flamenco que sus hijas Rosario y Sofía.

En "Semana" el presentador Jordi González habla por primera vez del motivo por el que desapareció de la televisión. El comunicador ha superado una grave enfermedad que le ha llevado a estar tres semanas en coma y por la que ha estado a punto de morir.

La revista publica además las primeras imágenes de Isabel Preysler tras la muerte de Mario Vargas Llosa: en Washington y acompañada de su hija Tamara Falcó.

"Diez Minutos" publica en exclusiva la firme decisión de Mar Flores. La madre de Carlo Costanzia no solo no se plantea un encuentro personal con Terelu Campos sino que además ha decidido seguir su camino y no quiere verse metida en el clan Campos.

"Lecturas" publica la entrevista más sincera de Vicky Martín Berrocal. En plena promoción de la docuserie "Las Berrocal", de Movistar+, la diseñadora revive el drama de su vida: su padre mantuvo dos familias hasta que ella cumplió 21 años.

El reality sigue las andanzas de Vicky y su familia ahondando en la doble vida de su padre, José Luis Martín Berrocal. "Nos marcó a fuego a todas", reconoce la diseñadora.