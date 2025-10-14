Maria Grazia Chiuri regresa a Fendi como nueva directora creativa tras su salida de Dior

Maria Grazia Chiuri vuelve al lugar donde todo empezó.La diseñadora romana, reconocida por su trabajo al frente de Dior durante casi una década, ha sido nombrada nueva directora creativa de Fendi, una de las casas más emblemáticas del grupo LVMH. Su regreso supone un acontecimiento histórico para la moda italiana y un nuevo capítulo en su brillante trayectoria profesional.

Un regreso cargado de significado

La noticia tiene un fuerte componente emocional: Fendi fue la primera firma en la que Maria Grazia Chiuri trabajó tras terminar sus estudios de diseño. Allí se formó bajo la dirección de las cinco hermanas fundadoras de la maison, mujeres que marcaron su visión creativa y su manera de entender la moda. Décadas después, la diseñadora regresa al lugar donde aprendió los valores de la artesanía y la excelencia que siempre han definido a la casa romana.

Este nombramiento llega tras su salida de Dior el pasado mayo, donde dejó una huella profunda gracias a su defensa del empoderamiento femenino, la inclusión y la reinterpretación contemporánea de la Alta Costura. Desde 2016, Chiuri se convirtió en la primera mujer al frente de Dior y, durante nueve años, redefinió la feminidad a través de la moda con un discurso artístico y social.

El respaldo del grupo LVMH

En el comunicado oficial, Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del grupo LVMH, destacó el papel de la diseñadora: “Maria Grazia Chiuri es uno de los mayores talentos creativos de la moda actual. Me alegra que haya decidido regresar a Fendi para seguir expresando su creatividad dentro del grupo. Estoy convencido de que su audaz visión contribuirá a la renovación artística y al futuro éxito de la maison, perpetuando su patrimonio único”.

Por su parte, Ramón Ros, presidente y director ejecutivo de Fendi, celebró su incorporación asegurando que “su talento y visión serán fundamentales para fortalecer la herencia de la firma, dar forma al futuro talento de la casa y profundizar el compromiso con la artesanía italiana”.

Una nueva era para la maison romana

Maria Grazia Chiuri sucede así a Silvia Venturini Fendi, quien asumió el liderazgo creativo tras la muerte de Karl Lagerfeld en 2019. Su primera colección para Fendi verá la luz en la temporada Otoño/Invierno 2026-2027, marcando el inicio de una nueva etapa para la maison.

En sus propias palabras, la diseñadora expresó su emoción: “Es un honor y una alegría volver a Fendi, donde tuve el privilegio de formarme bajo la dirección de las cinco hermanas fundadoras. Este lugar ha sido un hervidero de talento y el punto de partida de muchos creativos. Agradezco al señor Arnault la confianza al encomendarme el reto de escribir un nuevo capítulo en la historia de esta extraordinaria empresa femenina”.

El poder de la moda italiana

Con este nombramiento, LVMH reafirma su compromiso con el talento italiano y con una de las figuras más influyentes del panorama actual. Maria Grazia Chiuri, defensora de una moda con propósito, promete llevar a Fendi su visión contemporánea del lujo, donde la artesanía, la historia y la identidad femenina se funden en una misma narrativa.