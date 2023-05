Los nuevos cromos de la ‘jet set’

Si algunos van dejando un amor en cada puerto, otras van de amarre en amarre comprando bolsos de Dior. Y es que desde hace unos años, algunas marcas de lujo realizan colecciones estivales y específicas para el lugar de venta. En el caso de Dior, su colección Dioriviera tiene bolsos tote con el nombre de su ciudad costera de origen… Desde Bodrum, Ibiza, Montenegro, Mykonos, St Tropez, Cannes, Monaco, Puerto Banus, Taormina, Forte dei Marmi, Portofino, Caprio Porto Cervo. Es como coleccionar postales de viaje, pero en versión lujo, el equivalente de los cromos para fashionistas con tarjetas Centurion con fondos.

Imagen de la colección Dioriviera Lifestyle

La temática de estas colecciones se conoce como High Summer e incluye todo lo que necesitas para ir de tournée por el Mediterráneo este verano. Desde la socorrida alpargata, pero con logotipo potente, hasta toallas mullidas tamaño XL que jamás tocarán la arena (solo son para adornar la proa del catamarán –categoría superyacht– o bajar al beach club de turno con tumbonas estilo camas balinesas). Seguimos con palas de playa (Cartier), tablas de surf (Dior), o frizbees negros (Saint Laurent Rive Droite). Piensa en Verano azul, pero en la Costa Azul.

La boutique de Cartier en Mikonos Lifestyle

¿Lo mejor de todo? Algunas tiendas se encuentran ubicadas en lugares increíbles que puedes visitar después de tu momento shopping. Primer ejemplo, las boutiques efímeras de Chanel de Louis Vuitton en el mítico Marbella Club en la Milla de Oro de la Costa del Sol. Puedes comprar bikini de Coco Beach y estrenarlo en la piscina del mismo hotel mientras tomas un ceviche de su menú healthy. Segundo ejemplo, Nammos Village en la isla de Mykonos en Grecia. Lo que empezó siendo un chiringuito para griegos millonarios se ha convertido en pocos años en un templo del retail. Entre las tiendas que abren una boutique estacional este verano, Cartier. Sí. Puedes entrar a comprar un Panthère de camino a la tumbona. ¿Lo mejor? En esta tienda de la marca tienen un amplio stock de uno de los accesorios a veces más difíciles de conseguir en la boutiques urbanas, sus deliciosas toallas de playa.

Chanel ha abierto tienda efímera en el Marbella Club, en la milla de oro de la Costa del Sol. Lifestyle

La última incorporación al club de los promotores de looks cápsula de verano o été, como le gusta llamarlo a él, es Simon Porte Jacquemus con una tienda pop up en el Lago de Como. No sabemos si esta colección inspirada en la Riviera francesa está pensada para Amal Clooney (George tiene casa ahí), pero seguro que algo encuentra. Los que sí van a encontrar son los huéspedes del lujosísimo hotel Villa D’Este que está al lado.

Os dejo un último detalle para que podáis ir de entendidos en moda... si este verano en el chiringuito del Marbella Club ves a todas las chicas bajar de la piscina con un bolso blandito XXL estilo tote con el mítico motivo toile de Jouy, que pone Dioriviera, no cometas el error de preguntar dónde lo han comprado. Es de entendidas el saber que no se vende. Es la bolsa que te dan en la tienda para meter tu compra de esta colección.