El Govern de Torra gastó 38.200 euros en ir al juicio del «procés» en febrero

El Govern de Quim Torra gastó 38.223 euros en viajar a Madrid para acudir a las sesiones del juicio del «procés» en el Tribunal Supremo durante el mes de febrero. Este total incluye los desplazamientos a la capital el president, el vicepresidente Pere Aragonès y siete consejeros –Teresa Jordà (Agricultura), Alfred Bosch (Acción Exterior), Ester Capella (Justicia), Alba Vergés (Salud), Damià Calvet (Territorio) y Chakir El Homrani (Trabajo)– con la entonces portavoz del Ejecutivo, Elsa Artadi, a la cabeza, en fechas diferentes y cada uno acompañado por su séquito para escuchar varias de las declaraciones como acusados de los ex miembros del Gobierno catalán y de los dirigentes soberanistas. En una respuesta parlamentaria a una batería de preguntas del PP, el Govern no especifica la información relativa a Laura Borràs, ahora diputada de Junts per Catalunya en el Congreso y entonces titular de Cultura, ni a Miquel Buch, de Interior, al no estar incluidos en esta primera remesa de cuestiones a contestar a la que ha tenido acceso este diario y que adelantó también La Vanguardia.

El propio Quim Torra fue quien más desplazamientos efectuó, tres en total, y quien más dinero destinó. De hecho, el montante gastado por el líder del Govern representa prácticamente la mitad (17.000 euros) del total al ser también quien más personas llevó en su séquito. En el primer desplazamiento coincidiendo con el inicio de la vista oral (del 11 al 13 de febrero), al president le acompañó una comitiva formada por 15 personas –el director de su oficina, un asesor, el jefe de gabinete de Comunicación y su adjunta, el director del gabinete de Relaciones Externas, una técnica de protocolo, un fotógrafo y ocho escoltas– que gastó hasta 11.167 euros en alojamiento y transporte. No se imputan dietas. Torra fue protagonista esos días al encabezar la representación institucional catalana en el interior del Supremo y protagonizar incluso una rueda de prensa y varias atenciones a los medios congregados en los aledaños.

Otro de los desplazamientos más costosos de Torra fue a finales de febrero (del 25 al 26) para acudir a las declaraciones del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y también de la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Entonces, fue a Madrid con ocho personas (seis escoltas, entre ellos) y destinó 4.010 euros, 2.330 en transporte y el resto en hoteles y alojamiento.

En número de desplazamientos durante el primer mes del juicio le iguala la titular de Justicia, Ester Capella, quien también acudió tres veces a la sala del Tribunal Supremo, aunque con un coste mucho menor que el líder del Ejecutivo al viajar sólo con dos personas en cada ocasión.

Los demás fueron dos veces menos Teresa Jordà (ERC), quien acudió sólo en una ocasión. Calvet, por ejemplo gastó 3.957 euros entre él y cuatro personas del 18 al 20 de febrero.