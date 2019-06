Los centros Kids&Us apoyan la educación transformadora de la ONGD InteRed

En estas fechas hay mucha gente celebrando el fin de curso y la llegada de las vacaciones de verano. Y los centros Kids&Us de Valencia no son una excepción. Pero en lo que sí se distinguen estos centros de aprendizaje de inglés es en no olvidar a tantos otros niños y niñas que no tienen tan fácil poder estudiar y aprender.

Por este motivo, aliados con InteRed, la ONGD especialista en Educación y en Equidad de Género, los cuatro centros: Kids&Us Valencia Alfahuir, Kids&Us Valencia Campanar, Kids&Us Valencia Giorgeta y Kids&Us Valencia Cánovas, han decidido que su fiesta tendrá un marcado acento solidario, puesto que donarán a InteRed el 50 por ciento de lo recaudado con la venta de las entradas a su alumnado.

La fiesta de fin de curso se celebró ayer de 12 a 14.00h en el Campo de fútbol 7 situado en el antiguo cauce del río Turia (tramo 3, entre Nuevo Centro y La Petxina, junto a la parada de metro Turia). Fue una mañana de actividades y juegos al aire libre para toda la familia. El alumnado de Kids&Us disfrutó de este encuentro y los papás y mamás y el resto de la familia que les acompañaban pudieron conocer el trabajo que InteRed desarrolla en España, en América Latina, África y Asia. Para finalizar, el alumnado recogió su diploma del curso realizado. Pero, aunque el curso se acabe, esta fiesta no fue un «final», sino un punto de partida para una nueva relación de cooperación y trabajo en equipo entre Kids&Us e InteRed Comunidad Valenciana.