ARCO a mordiscos

Comienza ARCOMadrid, la 38 Feria Internacional de Arte Contemporáneo, el miércoles en Ifema, días en los que el arte y la gastronomía se dan la mano. Tanto, que el recinto cuenta por primera vez con Bodega Opening, el bar de vinos efímero de Ansón&Bonet con referencias seleccionadas de los mejores productores en el que se entablará un diálogo entre los galeristas con menos de siete años de trayectoria, que mostrarán sus obras en este espacio creado para el encuentro entre el arte y la gastronomía. Diez son los vinos que podrán disfrutarse, que la carta anunciará en varias secciones: Atlántico, Meseta, Montaña, Isla y Mediterráneo, además del champagne «R» de Ruinart. Bebidas todas que armonizarán con el jamón cien por cien ibérico de Arturo Sánchez, las latas de conservas de berberechos o de mejillones en escabeche de Frinsa, las yemas de espárrago con mayonesa, el queso comté de 30 meses para devorar con la regañá de Don Pelayo y el fuet de porc negre de Mallorca. Asimismo, el área gastronómica de la feria acogerá una recreación de NuBel, el restaurante que regenta Javier Muñoz Calero en el Reina Sofía. Se trata de un «spin off» de cien metros cuadrados con el sello de la arquitecta Paula Rosales, del estudio More&Co, en el que destacarán las obras de la pintora Alicia Velázquez realizadas con ron añejo Zacapa, leche de almendra y arroz, azúcar moreno, acuarela, tinta china, rotulador y grafito. Y, en cuanto a la propuesta culinaria, al ser Perú el país invitado, no hay mejor almuerzo después de recorrer el recinto que degustar bocados como el pulpo al olivo, cracker de yuca y plátano macho o el chifa-wok de trigo sarraceno y codillo. Ya por la noche, la cita es el mismo espacio culinario del Reina Sofía, que acoge L’art Danse Club desde las once de la noche a las dos y media de la madrugada. Su primer invitado internacional es Greg Wilson (Credit to the Edit) el mismo miércoles. En Arco también se tapea, sí, y muy rico. Vayamos a la zona Vip, donde el miércoles Andoni Luis Aduriz estará con Lorena Vásquez, maestra ronera de Zacapa, y nos mostrará el ritual que ha diseñado para la perfecta degustación del destilado guatemalteco con la gastronomía de vanguardia plasmando la filosofía de la marca «The Art of Slow». Hace unos días el cocinero de Mugaritz, con dos estrellas Michelin, se hizo con el galardón Forward Drinking en los World Restaurant Awards, celebrado en París. También, en el mismo área se podrán disfrutar de recetas andinas con el sello de Rafael Osterling, y beber champagne Ruinart en un espacio diseñado por Pepe Leal y una Alhambra. Será el jueves cuando tenga lugar el tercer Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, un galardón que reconoce la capacidad de artistas emergentes de crear obras mediante un proceso de producción artesano reinterpretado en clave contemporánea.

Fuera del recinto, el restaurante Somos, en el hotel Barceló Torre de Madrid, ofrece por 45 euros un menú justo durante estos días con bocados como el tartar de atún con crujiente de yuca y el milhojas de foie micuit con gelée de manzana. Como platos fuertes, una lubina con pesto de tomate seco y polvo de aceituna negra o el medallón de solomillo de buey a las finas hierbas y Oporto. Para terminar, un postre compuesto por chocolate, gianduja y helado de yuzu.