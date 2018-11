Carmena no seguirá en política si no es reelegida alcaldesa

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado hoy "rotundamente" que, si no fuese reelegida como regidora en las próximas elecciones municipales, "nunca" se quedaría "en la oposición".

"Me ofrezco para continuar el proceso de Gobierno", ha declarado Carmena en una entrevista en Telemadrid, en la que ha defendido que pondrá sobre la mesa su "edad" y "experiencia" para culminar sus proyectos para la ciudad.

Carmena ha alegado que "cuatro años" es un lapso "corto" para completar un proceso de Gobierno, y ha apuntado que, aunque a sus 74 años no tiene "futuro" sino simplemente "presente", no tiene intención de retirarse a mitad de legislatura si revalida la Alcaldía.

Ha dejado claro que no continuará en el Consistorio si pierde las elecciones, pero ha avanzado algunos de los planes que querría llevar a cabo si conserva el cargo, como terminar la reforma de Plaza de España o plantear una "alternativa a la vivienda mucho más fuerte".

Al ser preguntada sobre si su 'número dos', Marta Higueras, lideraría la oposición al retirarse Carmena, ésta ha insistido en que desconoce cuál será la configuración de la plataforma con la que concurrirá a los comicios, y ha recalcado que tendrá "muchas ideas" y "poca vinculación a las siglas".

"No hablo de nadie de las listas porque no lo sé", ha dicho Carmena, que no obstante ha aseverado que "no tendría sentido" que alguien le impusiera el equipo de Gobierno con el que habría de trabajar en el Ayuntamiento, ya que "en lo municipal los concejales son ministros, son los gestores".

"Me gustaría presentar una lista del Gobierno", ha apostillado.

Ha negado, además, que en las últimas semanas se haya distanciado de la dirección nacional de Podemos tras suspender de militancia este partido a seis de los concejales del Ayuntamiento, ya que en lo que a ella respecta "siempre hubo una independencia" y "no hay por qué desconfiar".

"A mí no me gusta la política, me gusta gestionar la política municipal", ha asegurado la regidora, y al ser preguntada por su opinión acerca del candidato de Podemos a la presidencia autonómica, Íñigo Errejón, ha respondido: "Estoy muy fuera de todo esto".

Respecto a los planes de movilidad que ha emprendido su Gobierno municipal, Carmena ha defendido que su equipo ha mantenido una actitud "audaz" pero "prudente", ya que se ha ajustado a "los compromisos" adoptados con la Unión Europea.

"Estamos posibilitando que la Gran Vía brille como nunca", ha dicho sobre la reforma realizada en la célebre avenida y que será inaugurada definitivamente este viernes.

En cuanto a Madrid Central, ha explicado que lo único que ha hecho es "consolidar" las Áreas de Prioridad Residencial (APR) de Alberto Ruiz-Gallardón y que la medida (en vigor a partir del 30 de noviembre próximo) no provocará más atascos, ya que estos "están provocados ahora mismo por las obras" que irán terminando en los próximos meses.

"A mí esto de los legados no me preocupa", ha subrayado Carmena, que asegura no estar preocupada por el efecto que estas medidas puedan tener en los comicios, dado que ella no tiene "esa visión de estar pensando en las elecciones".

La alcaldesa también ha admitido que Madrid tiene "un problema" con los manteros, aunque "ya se nota que hay muchísimos menos", y que la suciedad supone un "reto constante" para la ciudad, si bien "ha mejorado muchísimo".

En conjunto, Carmena está "contenta" con la labor que ha hecho hasta el momento como alcaldesa, y considera que ha puesto "algunas piedrecitas" para que Madrid se vea "solidaria, participativa" y "enormemente creativa".