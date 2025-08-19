Ya van 477 muertes atribuibles al calor este verano en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha registrado 477 muertes atribuibles al calor desde el inicio de la temporada de verano el pasado 15 de agosto, 301 de ellas este mismo mes de agosto, según los datos del sistema MoMo, de monitorización de la mortalidad diaria, del Instituto de Salud Carlos III. Esos datos, estimaciones elaboradas a partir de la mortalidad notificada, observada, esperada y atribuible a la temperatura (en este caso por exceso), reflejan que hasta este lunes día 18 se han registrado en la región 301 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas.

En un octavo mes del año marcado por una prolongada ola de calor, se han notificado picos de alta mortalidad, por encima de la veintena de decesos, entre los días 9 y 16 de agosto. El máximo se registró el día 13, con 34 fallecidos, por delante de los 31 óbitos del día 12 y las 30 muertes del día 14. En el mismo período, desde el 15 del mayo al 18 de agosto, se registraron en toda España 2.635 muertes atribuibles a las altas temperaturas, 1.161 de ellas en el mes de agosto.