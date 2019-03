Carmena otorga un salvoconducto a «Los últimos de Filipinas»

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha otorgado un salvoconducto al monumento que la Fundación Museo del Ejército quería instalar en Chamberí dedicado a Los últimos de Filipinas. Frente al rechazo a la iniciativa por parte de la concejal del distrito, Esther Gómez, en el pleno de Chamberí. La regidora ha afirmado que no comparte la decisión de su concejala que argumentó que Ahora Madrid está «en contra de reconocer un ejército colonial», e insistió en que «no apoyo un rechazo sistemático antes de hacer un análisis».

Según explicó Carmena, el Ayuntamiento analiza todas las propuestas de monumento a través del área de Cultura y también en la Comisión de Calidad del Paisaje Urbano, además de pasar por el Pleno del distrito donde esta vez se ha rechazado sin los estudios previos. «Es lo que tenemos que hacer y estamos en el desarrollo del proceso», aseguró, para a continuación criticar al PP que «no haga motivo de discordia donde no lo hay» y les conminó a acostumbrarse a que haya madrileños que consideren que este monumento, por ejemplo no tiene relevancia y «no por eso hay que descalificarles y decir que no son buenos españoles o buenos patriotas».

Al respecto, el concejal del PP, Pedro Corral, que llevó al pleno la cuestión del rechazo por parte del Pleno de Chamberí al monumento, afeó a su vez a Ahora Madrid una supuesta «mirada crítica al pasado buscando la ofensa gratuita al buen nombre de España y al orgullo de ser español». «Por encima de todos los partidos y las banderas hay algo que nos pertenece a todos, que es el buen nombre de España», añadió el concejal.

Ahora se conmemoran los 120 años de la «Gesta de Baler», protagonizada por «Los últimos de Filipinas». El asedio de Baler, entre julio de 1898 y junio de 1899 pasó a la historia por ser protagonizado por un destacamento español en la iglesia del pueblo de Baler, en la isla filipina de Luzón, durante 337 días sin ser conocedores del tratado por el que se ponía fin a la guerra entre España y Estados Unidos.