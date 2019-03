La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha lanzado este lunes 192 globos blancos en un acto en el Bosque del Recuerdo del Parque de El Retiro en memoria las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004, en el año en el que se cumplen quince desde la tragedia.

"Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia. Son los cuatro pilares sobre los que debe sustentarse cualquier proyecto que pretenda colocar a las víctimas en una posición central. Cuatro palabras que de tanto repetirlas corremos el riesgo de difuminarlas", ha clamado la presidenta de la AVT, Maite Araluce, durante su intervención en la cita.

Al acto, que ha comenzado en torno a las 12 horas con un minuto de silencio, han acudido miembros de las asociaciones, familiares de las víctimas y políticos nacionales y regionales, entre los que se encontraba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaka, el presidente del PP, Pablo Casado, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Araluce ha hecho hincapié en que cuando se habla de Verdad se trata de "contar la historia de terrorismo tal y como ha sido sin tergiversaciones, manipulaciones ni falsas justificaciones". Y es que, para la presidenta de la AVT, "no hay causa alguna que justifique el asesinato, la extorsión o la amenaza" y ha reivindicado el derecho "a saber" qué paso con sus seres queridos o qué investigaciones se llevaron a cabo. "El derecho a la verdad ni prescribe ni se indulta", ha reclamado.

En este punto, ha aludido a "la veintena de etarras que aún siguen en libertad" que podrían colaborar para resolver los atentados "cuya autoría ha quedado impune o en los que tengan responsabilidades". A su parecer, no se puede consentir "el chantaje al Estado" de los terroristas y por ello ha pedido que "cumplan sus condenas" porque "la política penitenciaria no puede acabar convirtiéndose en moneda de cambio".

Así, ha remarcado que no creen en "reinserciones interesadas, ni peticiones de perdón de formulario" porque cree que "no hay arrepentimiento sincero sin colaboración". "Las víctimas no entendemos por qué suscita tanta pena los kilómetros que tienen que recorrer las familias de los terroristas. Las familias de las víctimas tenemos que recorrer muchos kilómetros para visitar las tumbas de los asesinados. Ellos eligieron ser terroristas, nosotros no elegimos ser sus víctimas", ha lanzado.

CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO

Tras ella, ha tomado la palabra la comisionada para las víctimas del terrorismo y madre de una de las víctimas en los atentados del 11M, Ángeles Pedraza, que ha relatado que aún cuando le suena el despertador se levanta sobresaltada con "la sensación de angustia y de pánico". "Hoy se cumplen 15 años de ver cómo los terroristas nos arrebataban las vidas de nuestros hijos, hermanos y amigos. Quince años sin vivir con odio y sin sed de venganza, pero sí de Justicia. Ni olvido ni perdono y pido que la muerte de nuestros seres queridos no caiga en el olvido", ha expresado entre lágrimas.

A su juicio, las víctimas del terrorismo y la política van unidas por el hecho de que "las asesinaron para imponer un proyecto político" y ha lamentado que a muchos se les llene "la boca con que están con los víctimas pero solo están en actos del 11 de marzo".

"A los terroristas no les debemos nada por dejar de matar y por eso apoyo las políticas y políticos que hacen todo lo posible para que los terroristas cumplan sus condenas íntegras. Duele ver que algunos se hacen fotos con Otegi, pactan con ellos o tienen gestos como el del Ayuntamiento de Madrid que ha quitado las últimas placas. Nos han quitado la vida, pero la dignidad no nos la quitarán nunca", ha zanjado.

Después de las palabras y para finalizar el acto, familiares y autoridades han subido a lo alto de El Bosque del Recuerdo y han colocado allí flores blancas para homenajear a los fallecidos. Europa Press