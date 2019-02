Las cuentas «cuento» de Carmena para la oposición

El equipo de Manuela Carmena se congratulaba ayer de haber cumplido con la regla de gasto en 2018 por primera vez en esta legislatura y de terminar previsiblemente con la tutela ejercida por el Ministerio de Hacienda cuando los datos se conviertan en definitivos en marzo. Cabe recordar que en 2015, el Ayuntamiento de Madrid gastó 17 millones más de lo permitido, mientras que en 2016 el incumplimiento ascendió a 233 y en 2017 el techo se rebasó en 142,8 millones.

«El cumplimiento de la regla de gasto facilita muchísimo la ejecución del presupuesto del 19», defendió la alcaldesa, que admitió que «probablemente fue un error» incumplir en el presupuesto de 2015 la norma «por una cantidad muy pequeña». «No éramos conscientes de las dificultades que nos generaba el incumplimiento», aseguró. El Ayuntamiento fue intervenido en noviembre de 2017 por el Ministerio de Hacienda, a quien semana a semana tuvo que certificar sus cuentas por haber incumplido la ley de estabilidad, que impide a los municipios que su gasto crezca por encima de la tasa de referencia del PIB.

El saldo vivo de la deuda del Ayuntamiento de Madrid a 31 de diciembre de 2014 ascendía a 5.936 millones de euros, mientras que el año pasado se cerró con 2.703 millones de euros. El Gobierno de Ahora Madrid estima que el superávit sobrepasará los 1.000 millones de euros, al igual que sucedió en 2017. Durante 2018, la ejecución total de inversiones financieramente sostenibles -IFS- llegó a los 271 millones de euros, aunque se habían proyectado 797 millones para compensar los recortes en las cuentas.

Pero las cuentas no le cuadran a la oposición. El candidato del PP a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que son en realidad «cuentos», ya que a su juicio la ex magistrada ha enriquecido a los bancos amortizando deuda anticipadamente y no ha invertido. También se preguntó dónde están los centros de mayores, las escuelas infantiles, los polideportivos o las infraestructuras culturales prometidas.

La portavoz de Cs en el Consistorio, Begoña Villacís, criticó los «pésimos datos de gestión» de Ahora Madrid, pues «se ha batido el récord de inejecución presupuestaria de inversiones» con «cifras históricas» sobre el 33%.