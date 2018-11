Los alumnos de FP Básica tendrán que hacer un examen para conseguir el título de la ESO

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, quiere desterrar el “prejuicio” que existe en España de que la FP sea un itinerario de segunda para aquellos que no sirven para estudiar Bachillerato teniendo en cuenta que, en el plazo de cinco años, muchos de los puestos de trabajo del futuro requerirán una formación de grado medio y “España no está a un nivel europeo” en cuanto a número de titulados. El objetivo que ahora se ha marcado el Ministerio es renovar el catálogo de cualificaciones de FP y adaptar los títulos a las necesidades del mercado laboral y las nuevas exigencias de formación. Así, la reforma de la FP que se pretende abordar incorpora a las empresas y los sindicatos, “desde el minuto uno”, en la identificación de los nuevos perfiles profesionales y en la elaboración de los títulos de nueva creación. Es más, “las empresas tendrán que elaborar un informe del alumno cuando concluya el periódo de prácticas que “será un elemento sustantivo” en la calificación de los estudiantes, dijo Celaá. Las empresas, además, formarán parte del Observatorio de las Cualificaciones, un organismo que proporciona información sobre la evolución de la demanda y oferta de las profesiones, ocupaciones y perfiles en el mercado de trabajo. Hasta ahora, era la Administración la encargada, exclusivamente, del diseño de los títulos.

FP Básica

Por otra parte, los alumnos de FP Básica (antiguos PCPI), la opción académica de dos años de duración que se puede cursar a partir de segundo de la ESO, por la que se decantan los alumnos que tienen escasas posibilidades o motivación para alcanzar el título de la ESOy quieren continuar sus estudios hacia alguno de los campos de la FP, tendrán abierto el camino hacia el Bachillerato, aunque previamente deberán hacer un examen, según ha explicado la ministra, aunque no ha especificado en qué términos. “La FP Básica se va a llenar de contenido y estos alumnos no van a poder conseguir sólo el certificado de profesionalidad de nivel 1, con el que ahora los s jóvenes están desguarnecidos por eso hay que darles competencias generales para llevarles a cualquier lugar del sistema y evitar el abandono. De esta manera, el alumno podrá decidir. Si se examina o no para conseguir el título de la ESO.