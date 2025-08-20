Un catalán viaja a Madrid y cuestiona la imagen de la ciudad: "No hay nada representativo"

El turismo internacional ha comenzado el año con un rendimiento superior. Durante el primer trimestre de 2025, las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% en comparación con el mismo periodo de 2024, superando incluso en un 3% los niveles anteriores a la pandemia de 2019. En este contexto, Madrid ha sido uno de los destino más atractivos: según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la capital recibió 5.437.012 visitantes.

Este nivel de turismo ha desarrollado una especie de identificación mundial de cada uno de los destinos. Por ejemplo, si viajas a Berlín lo suyo es que lo identifiques con la Puerta de Brandeburgo. Sin embargo, no todo el mundo percibe una ciudad de la misma manera. Esto ha generado una controvertida opinión entorno a la ciudad de Madrid, que ni los propios habitantes comparten.

La viral cuestión de un catalán sobre Madrid

La polémica comenzó cuando un joven catalán (@gonzalo_sans) publicó un video en TikTok que rápidamente se volvió viral, acumulando casi 30.000 visualizaciones y más de 300 comentarios en apenas unos días. En el video, el joven reflexiona sobre la identidad visual de las grandes ciudades y pone a Madrid bajo la lupa: "Si te dicen Nueva York, piensas en la Estatua de la Libertad. Si te dicen Buenos Aires, piensas en el Obelisco. París, la Torre. Pero qué piensa un extranjero o alguien que no haya estado cuando le dicen Madrid...".

El joven plantea así una pregunta que ha generado debate cuándo para él, "en Madrid no hay un monumento tan, tan, tan representativo como en otras ciudades". Sin embargo, puesto a dar una solución, el catalán puso de ejemplo el Edificio Metrópolis. Esta respuesta, un poco subjetiva, alentó a los madrileños a dar otras opciones que para ellos, resultan ser las más correctas.

Los madrileños defienden su ciudad

La publicación del joven catalán en TikTok no tardó en generar respuestas de algunos usuarios que salieron en defensa de Madrid, dando lugar a un debate que se extendió por las redes sociales. Entre los comentarios, algunos usuarios coincidían en que "solo es una realidad, es una de las grandes derrotas de Madrid como ciudad, no tener un monumento insignia", mientras que otros aprovecharon para enumerar los lugares que, en su opinión, representan mejor a la capital.

"Madrid es un compendio de muchas cosas: Palacio Real, la Puerta de Alcalá, Plaza Mayor, Ayuntamiento y fuente de La Cibeles, Gran Vía… grandes museos como Prado, Sofía o Thyssen, teatros con un montón de musicales y una gran oferta gastronómica y lúdica. Todo esto hace que Madrid sea una ciudad de moda a nivel mundial", escribió uno en comentarios. Otros en cambio, tiraron más por humor y representaciones locales aún más internacionales: "La esquina que tiene el cartel de Schweppes. Es nuestro Times Square" o "Si o sí pensamos en el Santiago Bernabéu".

Aunque está claro que Madrid cuenta con edificios muy emblemáticos, que todo turista visita cuando viaja a España, es difícil definirla con uno único. Aun así, esto no significa que la capital no cuente con un símbolo, sino que simplemente toda la ciudad es reconocida en todo el mundo y eso es lo que la hace especial.