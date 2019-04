En el último pleno del Ayuntamiento de Madrid se aprobó el Plan Especial de Hospedaje que restringe la actividad de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y les obliga a tener una licencia y un acceso independiente, si alquilan su piso durante más de 90 días al año. Una normativa que las asociaciones del sector, como Madrid Aloja, ya anunciaron que van a recurrir. Sin embargo, no son los únicos en contra de ella.

La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro también se opone al Plan Especial que, si bien en general aprueba, consideran que no debería permitir ni siquiera 90 días de hospedaje a este tipo de pisos que, denuncian, están “cutrificando” sus barrios. Así, denuncian que el Plan Especial de Hospedaje que ha aprobado el equipo de Gobierno de Manuela Carmena incumple la propia normativa municipal a la que podrían haberse acogido para poner coto a las VUT.

En concreto, señalan que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) del 97 “ya exige entrada independiente para todas las actividades de uso terciario de hospedaje en edificios Residenciales del Centro de Madrid”, por lo que consideran que la desidia en la inspección de las VUT es amparar el “fraude de ley” que cometen los propietarios de este tipo de viviendas.

“El uso urbanístico residencial de nuestros edificios lo es los 365 días del año, no es que el PGOUM deje de aplicarse y tener efecto durante un determinado número de días al año”, reclaman. Además, recuerdan que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aprobó en 2014 un decreto de casas turísticas que obligaba a que este tipo de arrendamiento fuese de al menos cinco días.

Para denunciar esta situación, desde la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro -que integra a Acibu, Austrias, Cavas, Chueca, Avecla, Barrio de las Letras y Aveplama-, explican que no van a interponer un pleito ante los tribunales porque no cuentan con recursos suficientes, sin embargo, sí van a realizar movilizaciones para reclamar al Ayuntamiento de Madrid que cumpla con la legalidad que están soslayando en el Plan Especial de Hospedaje.

En este sentido señalaron que las movilizaciones serán similares a las que hace habitualmente la plataforma Sos Malasaña, que también ha denunciado la invasión de los pisos turísticos así como otros problemas del barrio como el botellón, la suciedad o el destrozo de las calles y los incumplimientos del ruido por las terrazas.

“Soy el único propietario que vive en el edificio”

Según explican desde la Coordinadora, sus reclamaciones se refieren a dos problemas graves que están viviendo en sus barrios. El primero es que el Centro se está vaciando de vecinos y se “cutrifica”, puesto que apuntan a que los turistas que eligen este tipo de alojamientos baratos no buscan un comercio y restauración de calidad. El segundo se refiere a los problemas individuales de los propios vecinos que, en algunos casos, confiesan sentirse “acorralados” por los propietarios de los VUT.

Así, están difundiendo la misiva de uno de estos vecinos que asegura que es “el único propietario que vive en el edificio”, puesto que el resto de viviendas han sido adquiridas para convertirlas en alojamientos turísticos. En su caso, ha emprendido el camino de la denuncia del hospedaje ilegal porque “quería pasar las noches enteras durmiendo y no que me despertaran con ruidos y peleas a altas horas de la noche, por borrachos que no sabían donde tenían que dormir”.

En una carta que ha compartido la coordinadora, este vecino que prefiere no decir su nombre por miedo a las represalias, asegura que en su inmueble funcionan VUT sin licencia y con orden de cese que, además, “me han ofrecido dinero por encima del precio de mercado por mi vivienda a cambio de retirar todas las denuncias”. Es por ello que anima a todos a denunciar y a reclamar ante la invasión de los pisos turísticos.