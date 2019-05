Madrid: Los «dos» del 2 de mayo

¿Con quién se ve negociando una investidura si no consigue los votos suficientes para hacerlo solo?

Y entre la muchedumbre, un puñado de nombres que no suelen sonar tanto, salvo excepciones, pero que son fundamentales en una maquinaria electoral que, aunque ya lleva en marcha semanas –o meses–, es ahora cuando oiremos rugir. Son los «números 2», quienes ostentan el segundo puesto en las listas electorales tanto para la Comunidad como para el Ayuntamiento. Su papel de segunda rueda del tándem –con permiso del «ticket» entre los candidatos de un mismo partido en la Asamblea y en Cibeles– es vital para que la bici de su cabeza de lista sea la primera clasificada en el tour de la campaña.

Sin embargo, el de este año es excepcional. Hace apenas cuatro días las elecciones generales han dado un revolcón al equilibrio de fuerzas en toda España y, aunque nadie quiere extrapolar los resultados a las inminentes elecciones del 26-M, en los corrillos de Sol no se hablará de otra cosa. El segundo «trending topic» del cóctel con el que el Ejecutivo madrileño agasaja a las autoridades tras la entrega de las Medallas de Oro de la Comunidad de Madrid será, sin duda, la elaboración de las listas y los golpes de viento que han mandado nombres de una formación a otra.

2. Porque se trata de una fecha marcada no ya por una campaña electoral sino por dos: se celebra menos de una semana después de las generales y a menos de un mes de las autonómicas, municipales y europeas. Coincide el día grande de la Comunidad de Madrid con un momento especialmente trascendente para su futuro. España y Madrid se la juegan en estas elecciones, con una amenaza separatista agravada por los pactos socialistas, y el 2 de Mayo es una fecha inmejorable para recordar que a los españoles, y especialmente a los madrileños, no nos gusta que nadie juegue con nuestra Nación.

3. Yo me presento para ganar, no para empatar ni para perder como hacen otros. Y lo hago porque sé que Madrid puede dar un salto adelante y colocarse al nivel de los mejores de Europa en universidad, empleo o atención social. Los demás tendrán que decidir si apoyan las medidas de Cs. Lo que es seguro es que, si de nosotros depende, el PSOE se irá a la oposición.

1. Ser el «escudero» del candidato y su primer apoyo. Durante la campaña hay que cubrir muchos frentes (actos, discursos, debates...). Para eso hace falta tener un equipo y en Ciudadanos tenemos el mejor. Me gusta pensar que Ignacio Aguado y yo somos como Raúl y Zidane: él lidera y mete los goles, pero necesita a alguien en el campo que inspire a todos para ganar el partido.

«Salgo a ganar, no a perder o empatar como hacen otros»

Pilar Llop PSOE

«No excluimos ni siquiera a los que nos excluyen»

1. Formar parte de la lista del Partido Socialista Obrero Español a las elecciones autonómicas, acompañando a Ángel Gabilondo, es una gran responsabilidad, porque el candidato a la Presidencia de la Comunidad es una de las personalidades más solventes, reconocidas y respetadas en el mundo de la política en nuestro país. Haber sido propuesta para ese puesto, el 2, es un privilegio y siento un enorme agradecimiento por la confianza depositada en mí. Mi objetivo es, como la del resto de compañer@s que forman la lista, trabajar por ese proyecto común que dirige el candidato a la Presidencia de la Comunidad.

2. Todos los 2 de mayo son importantes por lo que suponen de recuerdo y de memoria histórica de lo que representó el levantamiento de 1808; pero este año es especialmente relevante porque quedan 24 días para que los madrileños y madrileñas acudamos a las urnas.

3. Es una decisión que no me corresponde tomar a mí, pero puedo decir que comparto las reflexiones que nuestro candidato a la Presidencia hace al respecto cuando dice que no excluye a nadie, ni siquiera a quienes nos excluyen.