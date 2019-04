Pepu Hernández: “Carmena se ha apuntado lo que ha salido bien y las tortas las ha repartido”

Desde el barrio de Canillejas, Pepu Hernández no sólo ha llevado a la selección española de baloncesto a los mayores triunfos, sino que ha vivido Madrid los últimos 61 años. Hace apenas unos meses decidió dar un cambio de rumbo y dedicar toda su experiencia como entrenador a hacer de la capital un equipo en el que todos remen en la misma dirección, que es lo que le ha faltado a Manuela Carmena.

¿Cómo ha sido el salto del deporte de élite a la política?

Lo tomo con una tremenda ilusión y como una grandísima responsabilidad.

¿Considera que el Ayuntamiento es igual de exigente al ser la política más cercana?

Eso es una de las cuestiones que más me motiva. Dar este paso a la actividad política, que no a la política, porque es la más cercana al ciudadano. No soy un político en este aspecto soy un ciudadano que tiene sus ideas, que cree que puede echar una mano y que puede ayudar a conocer y a tratar de solucionar mucho más directamente los problemas de tu ciudad.

Tras vencer en las primarias habló del equipo como lo fundamental de su candidatura, ¿cómo ha escogido a sus compañeros de lista?

Un equipo es algo que se tiene que demostrar, primero es un grupo. Lo que he pretendido es crear un gran equipo que dé respuestas e incluir a muchos más ciudadanos y ciudadanas en él. A partir de ahí lógicamente tiene que haber un núcleo que va a gestionar Madrid. Un ejecutivo que tenga especialistas en cada una de las áreas y que hemos hecho, no sólo con la experiencia de los cinco que repiten en la lista que ya tienen una experiencia municipal muy importante, sino también con algunas aportaciones que nos van a cubrir necesidades que vamos a tener como Hacienda, Administración Pública, Medio Ambiente, Movilidad, etc.

Precisamente uno de los puntos débiles de Manuela Carmena ha sido la división entre sus concejales.

Para mí siempre fue una cuestión primordial. Antes de conocer a la gente que podía formar ese grupo para transformarlo en equipo era muy importante que fuéramos ya poco a poco poniéndonos de acuerdo. Y cada vez estoy más contento de la respuesta.

¿Cuáles son los puntos fuertes de su candidatura?

Son los del PSOE porque hay un potencial tremendo de conocimiento, de experiencia y sobre todo de sensibilidad sobre determinadas cuestiones que son muy importantes para Madrid.

¿Y qué mejoraría?

Lo que vamos a necesitar es la fuerza del voto. Mi opción de entrar en política es porque creemos que podemos transformar y lo haremos mucho más si tenemos mucho más apoyo.

¿Cómo vas a plantear la campaña?

Madrid es una ciudad tremendamente atractiva e interesante, que tiene un potencial tremendo y una cantidad de energía brutal pero que en algunos casos esa circunstancia no ha sido capaz de traspasar determinadas barreras que nos gustaría poder transformar para que esta ciudad esté más compacta en todos los sentidos. Que seamos capaces de irradiar desde el centro de Madrid esa potencia hacia todos los distritos. Hay muchísimas ciudades que no son solamente las 21 de cada uno de los distritos, sino que hay un potencial muy importante y unas desigualdades que tenemos que corregir. Ser todos iguales. Parecernos muchísimo más y por lo tanto ser una ciudad más dinámica y más competitiva.