Podemos será «generoso» con el «club de la petanca» de la alcaldesa

«El Manifiesto no dice casi nada. Lengua de palo que podría valer lo mismo para un Congreso de Jóvenes Emprendedores que para una Fundación de Amigos de la Petanca», afirmó ayer, contundente, el diputado de la Asamblea de Madrid, Raúl Camargo, representante del sector Anticapitalista de Podemos sobre Más Madrid, la plataforma con la que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, manda a paseo el proyecto municipalista de Ahora Madrid y lo cambia por lo que este sector y también los críticos de Ganemos comienzan a llamar la «monarquía municipalista de Madrid».

Tanto unos como otros criticaron ayer que la presentación de Más Madrid en la que se liquida a los partidos políticos y sus cuotas, algo que tanto a Camargo como al concejal de Ahora Madrid y perteneciente a Ganemos, Pablo Carmona, sorprende, especialmente por el «servilismo» de partidos políticos consolidados como Izquierda Unida –que defendió participar en Más Madrid–, y Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias ayer fue tibio con la iniciativa de la alcaldesa madrileña.

De hecho, Iglesias afirmó en una entrevista a la Cadena Ser que serán «generosos» con Carmena porque si falta alguna de las piezas –entre las que mencionó a IU y Equo– será «muy difícil revalidar la victoria». Con todo, no dejó de expresar su malestar por los imperativos de la regidora y, respecto a los concejales que están suspendidos cautelarmente por no presentarse a las primarias de Podemos Madrid Ciudad afirmó que «las reglas las tiene que cumplir todo el mundo». «Sin nosotros no hubiéramos propuesto a Manuela, no hubiera sido alcaldesa y vamos a seguir trabajando para que lo sea», recordó, y consideró que es una «buena idea» que tenga su propio partido político. «Hay que respetar que cada uno se ubique en el partido y el espacio que quiera, sabiendo que al final tenemos que ir juntos», apostilló.