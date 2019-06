Un «juego de tronos» en Algete

Todos los movimientos e intrigas que están teniendo lugar en la capital a raiz de los resultados del pasado 26-M tienen su reflejo, a escala más doméstica pero no menos enrevesada, en algunos municipios de la región. Es el caso de Algete, al noroeste de Madrid. Los actores de este pequeño «juego de tronos» son casi los mismos: PP, PSOE, Cs, Vox... más movimientos vecinales de izquierdas y otros partidos independientes. Solo que en el caso de esta localidad, todo señala que la actuación de Cs sí propiciará que un gobierno de izquierdas ocupe la Alcaldía. Reuniones, comunicados, encuentros y desencuentros parece que han dictado sentencia en las últimas horas.

Y eso que, la noche del 26 de mayo, todo indicaba que sería el centro derecha quien gobernaría la localidad. PP, con cuatro concejales; Cs con tres; Vox con dos y Unión Santo Domingo con otros dos sumaban los once ediles que daban la mayoría absoluta. Mientras, el PSOE, la fuerza más votada, contaba con cinco, que unidos a los tres de Vecinos por Algete y a los dos de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) daba como resultado un total de diez. Sin embargo, desde que se supo el resultado electoral, Jorge Martínez, candidato de Cs, admitió que no pensaba pactar con el candidato del PP y actual alcalde, Cesáreo de la Puebla: «Antes me voy yo», sentenció.

Así, este pasado miércoles, Cs se reunió con el PSOE y Vecinos por Algete para llegar a un acuerdo para un «gobierno de cambio». Sin embargo, los socialistas admitieron en un comunicado que Ciudadanos había «descartado de plano la posibilidad de apoyarle», ni «por activa ni por pasiva». Una decisión que los «naranjas» habían tomado, según el PSOE, «siguiendo directrices directas de Madrid», con el «mandato expreso de no formar parte de ningún tripartito». Es más: ya adelantaban que la intención de Cs era la de «presentarse a la investidura» de este sábado. «Respetamos la decisión, aunque lamentamos lo que a nuestro juicio supone una incoherencia política, habida cuenta del resultado de las municipales», proseguían.

¿Significa, entonces, que Cs pactará finalmente con el PP? No. Como aseguran desde fuentes municipales, Ciudadanos habría exigido la «cabeza» del actual alcalde a cambio de darles los votos de sus tres concejales. El PP mantuvo una reunión con sus apoderados y el partido decidió que «no iba a ceder a ningún chantaje» por parte de Cs, y mucho menos darles un «trofeo» del que podían presumir.

Así, sin acuerdo entre ambos partidos, es muy probable, según las citadas fuentes, que Cs se presente a la investidura por su cuenta. Y, al no sumar ningún partido mayoría, el sillón de la alcaldía lo terminaría ocupando la candidatura más votada: en este caso, el PSOE liderado por Juan Jesús del Valle.

Algete no es la única localidad madrileña donde se ha dado un acuerdo de gobierno Cs-PSOE. También es el caso de San Fernando de Henares, donde los dos partidos han sellado un acuerdo programático y de gobierno por el que hoy será investido alcalde el socialista Javier Corpa, al sumar las dos formaciones mayoría absoluta, con cinco concejales «naranjas» y seis socialistas. Los dos partidos, en una rueda de prensa conjunta de Corpa y el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Alberto Hontecilla, describieron el pacto como un «documento abierto», que busca «garantizar la estabilidad» en la localidad. «Hay fuerzas políticas en los dos lados que pueden adherirse a este acuerdo», incidió Corpa, remarcando que el único que se encuentra fuera de este ofrecimiento es Vox, al que calificó de «extrema derecha», en declaraciones recogidas por Ep.

Desde el partido Actúa se criticó que el PSOE «opte por la derecha» cuando tenía garantizado el apoyo de las fuerzas de izquierdas «demostrando que su voluntad de negociación era mero postureo y pantomima».