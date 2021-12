El sorteo de la Lotería de Navidad 2021 ya está aquí. En qué canales se emite y a qué hora

Solo quedan unos minutos para saber quiénes serán los afortunados que se llevarán a casa los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará a lo largo de esta mañana en el Teatro Real de Madrid. Los niños de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid cantarán las 2.408 combinaciones ganadoras; como llevan haciendo desde el año 1812 (durante el reinado de Carlos III).

El Sorteo de la Lotería de Navidad del año 2020 tuvo que celebrarse sin público por las restricciones del coronavirus | Fuente: EFE FOTO: Servicio Ilustrado (Automático) SELAE

Este año continuarán los protocolos sanitarios contra el COVID-19. Eso sí, serán mucho menos estrictos y se permitirá la asistencia de público (algo que no sucedió en 2021). Otro cambio que también tendrá lugar este año es que la mesa presidencial la ocuparán cuatro personas y no cinco, como suelen ser habituales, porque no había espacio para juntar a cinco personas en la mesa si deben mantener la distancia de seguridad.

La emisión comenzará a las 08:30, aunque no será hasta las 09:00 cuando comience el reparto de los premios. A partir de este momento, los niños de San Ildefonso empezarán a gritar las 2.408 combinaciones ganadoras de alguno de los premios, e irán sacando las bolas de dos bombos diferentes, uno para los números y otro para los premios. Este proceso durará entre 3 y 4 horas, es decir, que se alargará hasta las 11:00 o hasta las 12:00h de la mañana. Y una vez hayan salido todos los números del bombo de los premios, ya podremos decir que ha comenzado -oficialmente- la Navidad.

Los números se sacarán de dos bombos diferentes, uno para los números y otro para los premios | Fuente: EFE SEALE / EFE

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se emitirá a través de RTVE, aunque todas las cadenas harán conexiones con el Teatro Real de Madrid. También podrá seguirse a través de Internet a través de la plataforma online de la televisión pública o a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Seguir la emisión completa y estar atento a todos los números premiados es una labor quijotesca... que no todo el mundo es capaz de hacer, sobre todo por las 1.794 veces que tendremos que escuchar eso de “¡Miiiiil eeeeuuuuroooos!”. Ese grito corresponde a la pedrea y es, con diferencia, el premio que más veces se reparte. La pedrea es de mil euros por cada serie, es decir, 100 euros por décimo. Y la forma más sencilla de consultar si hemos sido agraciados con uno de estos premios es esperar a que salga la lista de la pedrea, que se expondrá 45 minutos después del sorteo.

El Sorteo de la Lotería de Navidad se emitirá a través de RTVE | Fuente: EFE FOTO: J.J. Guillén EFE

Aunque si hay un momento del año en el que todas las televisiones, todos los periódicos y todas las emisoras de radio de España se ponen de acuerdo en algo, ese es el sorteo de la Lotería de Navidad, porque todos ellos cubrirán cómo se va desarrollando la jornada.

Y el periódico LA RAZÓN no es una excepción. Si quieres estar al tanto de todos los premios, de todas las curiosidades y de todas las noticias relacionadas con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, solo tienes que conectarte a nuestro directo. Y para consultar si tu décimo ha sido uno de los agraciados con alguno de los premios, también puedes consultarlo con nuestro comprobador de la Lotería de Navidad.