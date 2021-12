Varios loteros se manifiestan alrededor del Teatro Real en el sorteo de Lotería de Navidad 2021

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya está aquí, y con él, la huelga convocada por “Loteros por la lucha” que ya avisaban hace meses y formalizaron en un comunicado oficial el 15 de diciembre en la propia web del movimiento. Este cierre masivo de las administraciones los días 22, 23 y 24 de diciembre, podría suponer que los agraciados ganadores de la Lotería de Navidad 2021 verán peligrar sus cobros del suntuoso premio, al menos, unos días. Desde las ocho de la mañana hasta aproximadamente las doce del mediodía, varios loteros se han congregado alrededor del Teatro Real de Madrid con petos y pancartas donde se puede observar el lema de la reivindicación “Comisiones justas, paralizadas desde 2004”.

Bajas comisiones y “competencia desleal”

GRAF970. MADRID, 22/12/2021.- Vista de la manifestación de loteros para exigir una comisiones justas. EFE/ Miguel Osés FOTO: Miguel Osés EFE

El conflicto surgió en base a las comisiones obtenidas por los loteros en relación a los productos que venden, que, según manifiestan, son “irrisorias”. “Llevamos 17 años con las comisiones congeladas”, reclaman desde la organización. Curiosamente, los décimos de la Lotería de Navidad son el producto más caro que venden y, sin embargo, este sorteo les reporta un porcentaje de comisión muy modesto, aunque gracias al volumen de ventas este sorteo sirve para “tapar agujeros” producidos el resto del año. De cada décimo del sorteo navideño, las administraciones reciben un 4% (80 céntimos por décimo), de los juegos activos un 5,5% y la lotería nacional que se celebra de jueves a sábado, un 6%.

Aunque no es la primera vez que manifiestan esta problemática, ya que en el 22 de septiembre de este año organizaron una huelga y, según confiesan: “Si la situación no cambia, organizaremos otra para principios de año”. A esta lucha se han sumado las asociaciones PJL, APLA y Pidal, tres de las más representativas del sector.

El día elegido para manifestarse no es casualidad, de esta forma, los loteros de España podrán hacer más visible su lucha ya que muchos no optarán por abrir sus administraciones para que los clientes interesados en cobrar sus premios sean conscientes de la problemática. “Nosotros no queremos perjudicar a nadie, para nosotros el cliente es lo primero”, apuntó Joaquín Monroy, portavoz del movimiento, en una entrevista para el periódico “El Mundo”. Sin embargo, denuncia “un cúmulo de cosas que nos han ido minando desde hace tiempo”, una de ellas fue la venta de décimos en la página oficial de Loterías, que afecta directamente a su trabajo. La posibilidad de comprar boletos vía online es, según el portavoz de las administraciones de lotería, “competencia desleal”. “Cada uno que se lleve lo suyo, pero es que nosotros no nos estamos llevando lo nuestro. Cuando me compras una tira de 10 décimos iguales me llevo ocho euros brutos, que son unos seis: si te la tengo que acercar a algún sitio ya me vale más el desplazamiento que esos seis euros”, confiesa.