Mar Flores revela su secreto para presumir de vientre plano; hipopresivos y lo nuevo de e'lifexir

¿Preparada para enseñar abdomen esta primavera 2023? Pues Mar Flores sí. Por algo la celebritie española es una de las mujeres más guapas de nuestro país. Y es que todas podemos celebrar la belleza como ella, porque cuidarse a diario nos hace sentir mejor, activa nuestra actitud positiva y nos hace sentirnos espléndidas. Por eso Mar nos ha compartido uno de sus secretos mejor guardados para lucir un viente plano. ¿Lo mejor? Que utiliza solo dos productos y son de e'lifexir. Y no nos puede ir mejor, porque las prendas ‘crop’ son máxima tendencia y no podremos dejar de llevarlas en los próximos meses. Por eso, presumir de un vientre plano no es una cuestión de edad, si no de cuidar tu belleza natural y tener una rutina saludable y de ejercicio como también lo hace Eugenia Osborne con los hipropesivos y utilizando también estos dos nuevos productos de e'lifexir, como nos contó hace unos días. Y se trata de lo nuevo de e'lifexir: Vientre Plano Intensive Aceite & Sérum, que junto a la práctica de hipopresivos, son el mejor aliado para lucir un abdomen de acero esta primavera como hacen Mar Flores y Eugenia Osborne.

¿Te has unido ya al reto #Hipopresivoselifexir? Mar Flores sí. Y es que estos ejercicios se han convertido en sus imprescindibles para reafirmar el abdomen. Si todavía no has escuchado hablar de ellos, debes saber que son ejercicios posturales y respiratorios que implican a la mayoría de músculos de nuestro organismo a la vez que disminuyen la presión intraabdominal. Puedes hacerlos de pie, sentada, de rodillas o tumbada: tras inspirar y espirar un par de veces, sueltas todo el aire, abres las costillas y hundes el abdomen durante unos 25 segundos. Los ejercicios hipopresivos se han puesto muy de moda entre las mujeres en los últimos años, son ejercicios posturales que disminuyen presión, provocando a corto, medio y largo plazo efectos positivos para la salud a nivel postural, respiratorio, vascular y metabólico.

"Lucir vientre plano es algo que nos interesa a todas, y más después de un embarazo (o de varios, como es mi caso). Por eso yo siempre me he preocupado en trabajarlo a base de ejercicios que me ayudaran a fortalecer el abdomen y recuperar la musculatura. Pero si hay algo que ha ayudado a potenciar el resultado es la práctica de hipopresivos, además de la constancia, y ahora me he unido al reto de #HipopresivosElifexir con el que, además de un vientre de acero, he conseguido mejorar la elasticidad y firmeza de la piel. Y es que, con e’lifexir Vientre Plano Intensive Aceite & Sérum, no solo conseguirás reducir grasa y volumen, sino que, además, mejorarás la producción de colágeno y la falta de hidratación de la piel. ¡Imposible un mejor aliado!", explica Mar Flores en su cuenta de Instagram.

Estos dos productos que utiliza Mar Flores, junto a la práctica de hipopresivos, los podéis encontrar estos tratamientos en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en su web www.elifexir.com. ¡No te pierdas todos los detalles!

e'lifexir Vientre Plano Intensive Aceite (22,05 euros)

e'lifexir Vientre Plano Intensive Aceite es un potente tratamiento remodelador abdominal con ingredientes de origen natural, que ejercen una triple acción: reafirma y nutre gracias a la combinación de sus poderosos activos como las semillas de pimienta rosa que son su principal activo. Ayuda a romper los nódulos de grasa de la zona del abdomen y de la cintura. Cuenta además con una combinación de aceites esenciales, como el Pomelo blanco, el aceite Bio de Limón y de Geranio, que reafirman y tensan la piel; los aceites nutritivos de Avellana, Arroz y Chía son ideales para rejuvenecerla y nutrirla como hace Mar Flores.

e'lifexir Vientre Plano Intensive Aceite. e'lifexir

¿Cómo aplicarlo? Como hace Mar Flores, hay que aplicarlo antes de la práctica de hipopresivos, masajeando las costillas con los dedos hacia dentro y acabando con masajes circulares hasta su total absorción. Se recomienda combinarlo con e'lifexir Vientre Plano Intensive para potenciar sus efectos.

e'lifexir Vientre Plano Intensive Sérum (22,05 euros)

e'lifexir Vientre Plano Intensive Sérum de e'lifexir es el segundo producto que utiliza Mar Flores y tiene un efecto reductor quemagrasa, que remodela y define la zona abdominal al favorecer el metabolismo del adipocito, mejora el volumen abdominal, y estimula la producción de colágeno. Además, la combinación de ingredientes del sérum como la Pimienta Rosa hace posible reducir el almacenamiento de grasas y el volumen, mejorando la producción de colágeno. El Extracto de Alcachofa ayuda a la microcirculación favoreciendo la eliminación de líquidos, reduciendo el volumen abdominal y es el aliado perfecto para tonificar, tensar y reafirmar nuestra piel. El Extracto de Centella Asiática es ideal para despedirte de las estrías, ya que aporta elasticidad, firmeza e hidratación.

Vientre plano intensive sérum elifexir

¿Cómo aplicarlo? Se tiene que usar tras la práctica de hipropresivos, masajeando la zona de las las costillas con los dedos hacia dentro y acabar con masajes circulares. Es apto para todo tipo de pieles, cuenta con una rápida absorción y se recomienda combinar con el Aceite Vientre Plano Intensive (primer paso) para conseguir un abdomen definido y completar tu rutina de ejercicios.

¿Te unes al reto #HipopresivosElifexir? Solo necesitas estos dos productos antes y después de la práctica de hipopresivos como hace Mar Flores para lucir el vientre plano perfecto este verano.