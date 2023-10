Más de 350 establecimientos se suman a la lista de Soletes de la Guía Repsol

La nueva edición de Soletes de Otoño de la Guía Repsol ya está aquí. En esta ocasión, han sido galardonados 359 establecimientos en un evento celebrado en Santander junto a CANTUR, Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, que reconocía la diversidad de Cantabria premiando un total de 73 Soletes, ocho nuevos y 65 que ya contaban con esta distinción.

Estos 359 establecimientos, divididos en diferentes categorías como vinotecas, restaurantes, bares, fast good, cafeterías y terrazas, se suman a los ya 3.233 sitios galardonados previamente con un Solete.

En esta ocasión, Guía Repsol ha apostado por premiar diferentes establecimientos ubicados en pleno centro de las ciudades. Pues otoño e invierno son la época perfecta para descubrir nuevos lugares. Y ante el desconocimiento y la amplitud de oferta hostelera que suele existir en pleno corazón de las ciudades, Guía Repsol muestra los mejores sitios a los que acudir en esta nueva edición de Soletes de Otoño. Así lo explica la directora de Guía Repsol, María Ritter: "Es la época del año en la que retomas la ciudad con apetito, como si la hubieras estado echando de menos en verano. Quedas con amigos, celebras con la familia y te tomas algo con los compañeros de trabajo. Siempre hay un sitio perfecto según el momento: para el café y el pincho a media mañana, para el vermú, para convertir una comida de trabajo en un disfrute o para un picoteo informal antes del cóctel más sofisticado".

Acierta con la nueva edición de Soletes de Otoño de Guía Repsol

¿Cuántas veces has entrado al primer bar que has visto en el centro por desconocimiento? ¿Cuántas veces has consultado opiniones por internet sobre un lugar en concreto? ¿Cuántas veces has fallado decantándote por un sitio que nadie te había recomendado? Guía Repsol es como un amigo cercano que te ofrece las mejores recomendaciones de la ciudad en la que estés. Lo hace a través de su aplicación, con la cual, después de registrarte y activar la ubicación, te sorprenderá con los mejores establecimientos más cercanos a ti. En ella podrás encontrar todos los Soles y Soletes además de sus restaurantes recomendados.

Los Soletes de Otoño se han centrado principalmente en las capitales de provincia, que suelen ser las más visitadas, además de otras ciudades como Santiago de Compostela, Gijón, Reus, Cartagena o Talavera de la Reina que también tienen mucho turismo al cabo del año.

Por comunidades autónomas, la más premiada con Soletes de Otoño ha sido la Comunidad de Madrid con un total de 57 establecimientos. Entre ellos, destacan locales de toda la vida como Casa Fidel o Casa Macareno. También en el centro de la capital, muy cercano a Gran Vía, se ha hecho con un Solete, Haranita, un restaurante especializado en baos y en ensalada de callos.

El ‘katsu sando’ de contramuslos con ensalada de ‘kale’ y zanahorias de 'Haranita' Alfredo Cáliz Guía Repsol

En Andalucía se han nombrado 53 nuevos Soletes: Casa Lazo en Cádiz, Bar Casa Lucas en Córdoba, La Botillería en Granada, Fígaro en Jaén, Almijara Casual Bar en Málaga y La Barra de Inchausti en Sevilla.

La sopa de galeras es uno de los platos estrella en ‘La Barra de Inchausti’ Javier Sierra Guía Repsol

La tercera comunidad autónoma con más Soletes en esta edición ha sido Cataluña con un total de 50. Presumen de este galardón Granja M. Viader en Barcelona, La Malabarista Vermut en Girona, Tòfol en Lleida y El Tamboret en Tarragona.

En esta cafetería de Barcelona, 'Granja M. Viader' nació el cacaolat Alfredo Cáliz Guía Repsol

En Castilla y León se han confirmado 30 nuevos Soletes: El Rincón del Jabugo en Ávila, La Trébede en León, Donde Dani en Palencia, Corral de Comedias en Valladolid y Capitol en Zamora.

En Galicia han sido 28 los establecimientos escogidos. Entre ellos sobresalen El Sauce en A Coruña, O Testo en Santiago de Compostela, Taberna Daniel en Lugo, Portovello en Ourense y Os Maristas en Pontevedra.

Jorge Gago al frente de ‘O Testo', una de las aperturas más interesantes del centro de Santiago de Compostela Sofía Moro Guía Repsol

País Vasco también puede presumir de 22 nuevos Soletes: El Poteo de Sancho con su especialidad en tortillas en Vitoria, Bodega Joserra en Bilbao y Paco Bueno en San Sebastián.

De parada obligatoria en la Comunidad Valenciana son algunos de sus nuevos 19 Soletes: Alma Cocina Viajera en Alicante, El Colmado en Castellón y Dalima en Valencia.

En Aragón también han aflorado 15 nuevos Soletes: El Alambique en Huesca, Los Marqueses de Vasalvar en Teruel y Doña Casta en Zaragoza.

Continúan la lista las Islas Canarias con 14 establecimientos con Solete de Otoño. Entre ellos destacan Lucira Gastrobar en Las Palmas de Gran Canaria y Cortxo en Santa Cruz de Tenerife.

Castilla-La Mancha, al igual que Asturias, también gozan de 13 nuevos Soletes cada una. Loles Dulce y Salado en Albacete, Orosia en Ciudad Real, Taberna Albero en Cuenca y El Trébol en Toledo. En el Principado destaca Albar en Oviedo y Curuxera Brew en Gijón.

Las Islas Baleares también comparten puesto con Murcia con 9 Soletes cada una mientras que Extremadura y Cantabria lo hacen con 8 Soletes. En las islas sobresalen Bar Tony en Palma de Mallorca y Simbiosis en Ibiza; en Murcia lo hacen Bodegón Los Toneles y CUCÚ; en Extremadura, Café La Galería en Badajoz y L'Avenir en Cáceres y, en Cantabria, destaca El Machi y La Brújula.

Las rabas de la taberna marinera ‘El Machi’ en Santander tienen club de fans Sofía Moro Guía Repsol

Completa la lista La Rioja con 6 establecimientos galardonados entre los que resalta Bar Gil y Enascuas en Logroño. Navarra cierra los Soletes de Otoño con 5 sitios premiados entre los que destacan Café Iruña y Alsafir en Pamplona.

Para no perderte ninguno de los 359 Soletes nuevos, la mejor recomendación es la descarga de la aplicación de la Guía Repsol donde vienen recogidos y separados por categorías cada uno de ellos. Además, también podrás ver los 313 nuevos sitios que fueron galardonados en los Soletes de Verano el pasado junio.