Los premios 'Sol Sostenible' de Guía Repsol premian la economía circular y la eficiencia energética en la hostelería

Guía Repsol creó el premio Sol Sostenible en 2021. Con esta categoría, en colaboración con Alimentos de España, querían premiar a los chefs que se preocupan por paliar el cambio climático llevando a cabo diferentes iniciativas desde sus restaurantes. En definitiva, Sol Sostenible es un premio para aquellos que se preocupan por la preservación del medioambiente, por la economía circular y por la eficiencia energética.

Entre otras medidas, destacan la de aquellos chefs que escogen el producto de proximidad, que tienen instaladas energías renovables y que presentan una gestión de residuos digna de mención, como fue la del caso de Mario, Diego y Rafael Sandoval, tres hermanos premiados por su establecimiento llamado 'Coque' en la edición del año pasado. El restaurante 'Kofradía' fue otro de los premiados debido a su compromiso con la pesca sostenible y el kilómetro cero en el mar. Restaurantes que resultaron premiados junto a 'Raíces' y 'Monastrell' durante la edición de 2022.

En la primera edición de Sol Sostenible, en 2021, tan solo hubo un premiado: el chef Eneko Atxa por su restaurante Azurmedi, que cuenta a su vez con 3 Soles Guía Repsol. Entre sus iniciativas para frenar el cambio climático se encontraban la compra a pequeños productores y artesanos de proximidad, así como la importancia que le daba a minimizar su huella nociva.

Estos fueron los cuatro restaurantes premiados con un Sol Sostenible de Guía Repsol en 2023

Para Guía Repsol, la apuesta por la sostenibilidad es "algo imprescindible, que urge incorporar en nuestro día a día". Por ello creen que la gastronomía es el sector idóneo para "transmitir la importancia de encontrar un equilibrio entre el respeto por el entorno, el crecimiento económico y el bienestar social". Por ello, el lunes 13 de febrero se entregó el premio Sol Sostenible en Elche, Alicante. Una tercera edición que premió a cuatro restaurantes.

Culler de Pau, de Javier Olleros y Amaranta Rodríguez, en O Grove

Desde el restaurante gallego 'Culler de Pau' (3 Soles Guía Repsol), situado en O Grove, Pontevedra, intentan cada día "devolver algo al entorno". Dirigido por Javier Olleros en cocina y por Amaranta Rodríguez en sala, insisten en que "es importante entender el tiempo en el que estamos y pasar a la acción". Además añaden que "como restaurantes podemos hacer muchas cosas".

Javier Olleros en su establecimiento de Culler de Pau mostrando una de sus iniciativas sostenibles Nuria Sambade La Razón

Entre sus medidas ejemplares y premiadas por Guía Repsol, destaca la línea del "aprovechamiento" de todo el producto. Como por ejemplo, en el caso de los puerros: "todo el puerro está presente en el menú, parte de él como un bocado prepostre". Son conscientes de que "está muy rico" pero también explican que "nos retorcemos la cabeza para utilizarlo todo".

La Finca, de Susana Díaz y sus hijos Irene y Chema García, en Elche

La Finca, 2 Soles Guía Repsol, se encuentra en Elche, Alicante. El restaurante es dirigido por Susana Díaz y sus dos hijos Irene y Chema García que están muy concienciados con la sostenibilidad. Pues para ellos, la sostenibilidad "es una forma de entender la vida". Por ello buscan "una mayor conciliación" con el objetivo de "intentar ser un ejemplo".

Susana Días, de La Finca, en su plantación propia Sergio Gallegos La Razón

Chema García tiene claro que "las cocinas del futuro van a ser sostenibles y habrá quien llegue antes y quien llegue después". Y ellos no han querido ser los últimos por lo que han instalado una depuradora propia para reducir el consumo de agua. Además, tienen placas fotovoltaicas por lo que son autónomos energéticamente.

Molino de Alcuneza, de Blanca y Samuel Moreno, en Sigüenza

Molino de Alcuneza tiene 1 Sol Guía Repsol y está dirigido por los hermanos Blanca y Samuel Moreno. Se encuentra en Sigüenza, Guadalajara, y han sido premiados con el galardón de Sol Sostenible debido a su plantación de trufas y de pistachos con la que compensan la huella de carbono.

Blanca y Samuel Moreno en Molino de Alcuneza César Cid La Razón

También están concienciados con la recuperación de trigos locales y con la repoblación de la España vaciada, motivo por el cual este establecimiento se encuentra en la Serranía de Guadalajara. Ellos creen que de esta manera, ayudan a "conservar el tejido empresarial".

Finca Alfoliz, de Xanty Elías, en Aljaraque

Finca Alfoliz es uno de los restaurantes Recomendado por Guía Repsol. Su chef es Xanty Elías y está situado en Aljaraque, Huelva. Todas sus verduras proceden de su huerto propio en el que se trabaja la permacultura, "una filosofía de cultivo basado en el respeto a la tierra". Según esta práctica, no aran la tierra porque se oxigena ella misma, regulan su PH y combinan cultivos que se complementan entre sí.

Xanty Elías de Finca Alfoliz Javier Sierra La Razón

Además, en colaboración con la Fundación Prenauta, desde Finca Alfoliz, enseñan a los más pequeños alimentación sostenible. Pues para ellos la sostenibilidad es también lo más importante: "Si somos verdes pero no somos rentables, no somos sostenibles. Si generamos riqueza pero nuestro entorno no lo nota, tampoco somos sostenibles".

Guía Repsol, en colaboración con Alimentos de España, premian a establecimientos como estos por impulsar y buscar diferentes iniciativas sostenibles que vayan más allá del uso de productos de proximidad o del aprovechamiento alimentario. Además de distintas acciones ecológicas y de reciclaje. Prácticas que agradecen que se estén "normalizando" en el sector.