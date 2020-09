¿Quién expresa su fuerza por la voz? Seguro que has pensado en Lady Gaga. Valentino también

¿Quién no ha bailado al ritmo de Poker Face, Just Dance o Telephone? Y, ¿a quién no se le ha erizado la piel con la melodía de Millions Reasons? Lady Gaga, la musa internacional del pop de este siglo, ha creado canciones que se quedarán para siempre en la historia. Con casi 44 millones de seguidores en Instagram, los temas de esta artista se escuchan en las pistas de baile a lo largo y ancho del planeta.

Ahora, la cantante se ha embarcado en una nueva aventura: convertirse en la embajadora estelar de la nueva campaña de Valentino, en la que presenta su perfume Voce Viva.

Un lanzamiento que busca “celebrar el poder de la voz como un medio para expresar singularidad, fuerza e inculcar este poder en los demás”. Esta campaña ha sido ideada por L’Oréal Luxe, Valentino y el director artístico Pierpaolo Piccioli a través del lema “My Voice, My Strength".

El objetivo de la campaña es hacer un llamamiento a los jóvenes para que alcen su voz y se expresen. Por eso, ¿quién mejor que Lady Gaga para demostrar su fuerza a través de su voz?

Para la grabación de este spot, el equipo de Valentino contó con la directora estadounidense Harmony Korine. La melodía que lo acompaña en la nueva versión de “Sine From Above” de Lady Gaga, que ha sido compuesta exclusivamente para la campaña. Un trabajo audiovisual que se ha rodado en estas difíciles condiciones sanitarias. El equipo está orgulloso de “haber logrado la hazaña de producir esta campaña en medio de una crisis sanitaria, entre Estados Unidos y Europa, cumpliendo con todas las precauciones necesarias”, ha afirmado Brune Buonomano, el Presidente de BETC Etoile Rouge, la agencia que ha ideado la campaña.

La campaña lleva desde el 21 de septiembre emitiéndose en televisión, prensa, digital y exterior en todo el mundo.